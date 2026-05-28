Cú bấm nút rúng động tháng 5:

Giữa bối cảnh căng thẳng toàn cầu leo thang tới đỉnh điểm, cuộc tập trận hạt nhân đột xuất quy mô chưa từng có của Nga vào trung tuần tháng 5/2026 đã giáng một đòn cảnh báo trực diện vào giới quân sự phương Tây. Không còn gói gọn trong các kịch bản mô phỏng chiến thuật, Điện Kremlin đã chính thức kích hoạt toàn bộ sức mạnh hủy diệt của ‘bộ ba hạt nhân’ trên cả ba mặt trận: đất liền, đại dương và bầu trời. Hãy cùng bóc tách những thông số kỹ thuật nghẹt thở và những bí mật công nghệ đằng sau những thứ vũ khí ngày tận thế vừa được Nga phô diễn.

Nga tập trận hạt nhân quy mô lớn, triển khai 64.000 binh sĩ và 7.800 khí tài. Video: Kompas.com

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars RS-24 của Nga. Ảnh: Tass/Bộ Quốc phòng Nga.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars RS-24. Video: Newsn9ne

Sự kiện diễn ra từ ngày 19-21/5/2026 đánh dấu một cột mốc đáng kinh ngạc khi Bộ Quốc phòng Nga huy động một lực lượng khổng lồ gồm hơn 64.000 quân nhân, hàng trăm bệ phóng di động cùng hàng loạt tàu ngầm chiến lược tham gia chuyển trạng thái chiến đấu.

Giới chuyên gia quân sự quốc tế vô cùng bất ngờ bởi đợt diễn tập này vốn được lên lịch ban đầu là cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật phối hợp cùng Belarus, nhưng sau đó đã nhanh chóng leo thang thành một chiến dịch tổng lực của các lực lượng chiến lược.

Đây là lời khẳng định đanh thép về năng lực phản công hạt nhân toàn diện của Nga thông qua sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa công nghệ cơ khí hạng nặng truyền thống và các giải pháp dẫn đường siêu thanh kỷ nguyên mới.

Trọng tâm răn đe trên bộ của Nga trong đợt tập trận này chính là ‘quái vật di động’ tên lửa RS-24 Yars, hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) xương sống của Lực lượng Tên lửa Chiến lược.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang đầu đạn hạt nhân RS-24 Yars của Nga. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Được phóng đi từ sân bay vũ trụ Plesetsk và đánh trúng mục tiêu tại bán đảo Kamchatka xa xôi, tên lửa RS-24 Yars sở hữu tầm bắn kinh hoàng lên tới 12.000 km, cho phép nó bao trùm toàn bộ lục địa đối phương.

Điểm cốt lõi làm nên sự nguy hiểm của tên lửa RS-24 Yars là công nghệ đa đầu đạn phân hướng độc lập MIRV (công nghệ MIRV - Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle - đầu đạn hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập), nghĩa là một quả tên lửa duy nhất có thể mang theo tới 4 đầu đạn hạt nhân với sức công phá lên tới 500 kiloton mỗi đầu, tự động tách ra để tấn công các mục tiêu khác nhau ở giai đoạn cuối.

Kết hợp với bệ phóng di động bánh lốp 8 trục có khả năng cơ động trên mọi địa hình phức tạp, tên lửa RS-24 Yars có thể dễ dàng ẩn mình trong các cánh rừng sâu của Nga, biến nó thành mục tiêu gần như không thể bị triệt hạ trong một đòn tấn công phủ đầu, đảm bảo năng lực đáp trả hạt nhân tàn khốc cho Moscow.

Một vụ phóng tên lửa Sineva của Nga. Ảnh: wikipedia.org

Bên dưới lòng đại dương, chân kiềng thứ hai của bộ ba hạt nhân Nga đã chứng minh sức sống mãnh liệt với sự xuất hiện của các tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ mới.

Đáng chú ý nhất là tàu ngầm lớp Borei-A mang tên Hoàng đế Alexander III thuộc Hạm đội Thái Bình Dương và tàu lớp Delta-IV thuộc Hạm đội Phương Bắc.

Các tàu ngầm này đóng vai trò là những pháo đài tàng hình di động dưới đáy biển sâu nhờ công nghệ vỏ bọc cao su hấp thụ âm thanh và hệ thống đẩy phản lực dòng nước hiện đại giúp giảm thiểu tối đa tiếng ồn khi vận hành.

Trong đợt diễn tập, Nga đã thực hiện thành công cú phóng tên lửa đạn đạo R-29RMU2 Sineva từ trạng thái lặn dưới lớp băng Bắc Cực.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Delta IV của Hải quân Nga. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Sineva là dòng tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng có tầm bắn vượt qua mốc 11.500 km, mang theo hệ thống mồi bẫy tinh vi để đánh lừa các mạng lưới phòng thủ tên lửa của đối phương, biến mỗi tàu ngầm Nga thành một kho vũ khí di động có khả năng hủy diệt hàng chục thành phố lớn chỉ trong vài phút từ những vị trí không ai ngờ tới.

Mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện thế gọng kìm chết chóc này chính là Bộ tư lệnh Không quân Tầm xa với sự hiệp đồng tác chiến của các "pháo đài bay" Tu-95MS và tiêm kích đánh chặn MiG-31K.

Dù mang kiểu dáng cổ điển, những chiếc oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS đã chứng minh chúng vẫn là những nền tảng phóng đắc lực nhờ khả năng mang theo tên lửa hành trình tàng hình Kh-102 từ khoảng cách an toàn hàng nghìn km ngoài tầm phòng không đối phương.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MSM của Nga mang theo 8 tên lửa hành trình Kh-101/102. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Kh-102 sử dụng động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt thu nhỏ, bay ở cao độ cực thấp bám theo địa hình để né tránh radar và có sai số mục tiêu cực nhỏ.

Tuy nhiên, tâm điểm thu hút sự chú ý của giới công nghệ quân sự lại là sự xuất hiện của tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal được phóng từ tiêm kích MiG-31K.

Với tốc độ bay tối đa lên tới Mach 10 tức là nhanh gấp mười lần tốc độ âm thanh, kết hợp cùng khả năng chuyển hướng linh hoạt trong suốt quá trình lao đến mục tiêu, Kinzhal tạo ra một thách thức kỹ thuật không thể vượt qua đối với bất kỳ hệ thống phòng thủ Patriot hay Aegis nào hiện tại của phương Tây, biến những đầu đạn hạt nhân chiến thuật thành các mũi tên không thể cản phá.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa tầm bắn liên lục địa của lực lượng tên lửa mặt đất, khả năng ẩn mình vô hình của các tàu ngầm hạt nhân dưới đáy biển và tốc độ không thể đánh chặn của vũ khí siêu thanh trên không đã tạo nên một thế trận răn đe toàn diện.

Máy bay MiG-31K được trang bị tên lửa Kh-47M2 Kinzhal. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

Cuộc diễn tập hạt nhân quy mô lớn từ ngày 19-21/5/2026 không đơn thuần là một hoạt động huấn luyện định kỳ, mà chính là lời khẳng định về trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ quân sự đỉnh cao của Nga.

Bằng việc chứng minh toàn bộ hệ thống chỉ huy, tiếp nhận đầu đạn và phóng đạn thật của ba chân kiềng hạt nhân hoạt động trơn tru trong tình trạng báo động khẩn cấp, Nga đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng bất kỳ nỗ lực răn đe hay can thiệp quân sự nào từ bên ngoài cũng đều phải đối mặt với một bức tường lửa công nghệ hạt nhân kiên cố và không thể xuyên thủng.

(Theo interfax.ru, vedomosti.ru, svoboda.org, militarywatchmagazine.com, thebarentsobserver.com, cbsnews.com, navalinstitute.com.au)