Trong đợt tập trận hạt nhân quy mô lớn diễn ra từ 19-21/5/2026, Nga đã huy động hàng loạt vũ khí chiến lược, trong đó tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-24 Yars nổi lên như một biểu tượng sức mạnh răn đe hạt nhân. Việc triển khai và diễn tập với tên lửa RS-24 Yars không chỉ khẳng định khả năng sẵn sàng chiến đấu mà còn gửi thông điệp rõ ràng tới NATO về năng lực tấn công toàn cầu của Moscow.

Nga tập trận hạt nhân quy mô lớn với tên lửa RS-24 Yars, triển khai 64.000 binh sĩ và 7.800 khí tài.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars tốc độ Mach 25, tầm bắn 12.000km.

Theo Bộ Quốc phòng Nga và các nguồn tin quốc tế, cuộc tập trận lần này huy động hơn 64.000 quân nhân, hơn 200 bệ phóng tên lửa cùng hàng chục tàu ngầm và máy bay chiến lược.

Tên lửa RS-24 Yars được đưa vào các bài tập di chuyển cơ động, ngụy trang và chuẩn bị phóng, góp phần quan trọng vào việc kiểm tra toàn diện lực lượng tên lửa chiến lược Nga.

Tên lửa RS-24 Yars (NATO định danh SS-27 Mod 2) là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ba tầng sử dụng nhiên liệu rắn, được phát triển từ nền tảng tên lửa Topol-M.

Đây là ‘xương sống’ (backbone) của lực lượng tên lửa cơ động đường bộ và hầm silo của Nga, với thiết kế hiện đại nhằm vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại.

Tên lửa RS-24 Yars có chiều dài khoảng 22,5 mét, đường kính 2 mét và trọng lượng phóng khoảng 49.600kg.

Tầm bắn hiệu quả của tên lửa RS-24 Yars từ 10.500km đến 12.000km, đủ sức vươn tới bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Mỹ hay châu Âu.

Tốc độ tối đa của tên lửa RS-24 Yars đạt Mach 25 (khoảng 30.600 km/h) khi bay theo quỹ đạo đạn đạo, khiến thời gian bay tới mục tiêu chỉ khoảng 30-35 phút tùy khoảng cách.

Điểm mạnh lớn nhất của tên lửa RS-24 Yars nằm ở khả năng mang đầu đạn MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles).

Mỗi quả tên lửa Yars RS-24 có thể mang theo 3 đến 4 (thậm chí lên tới 6-10 tùy biến thể) đầu đạn hạt nhân độc lập, mỗi đầu đạn có sức nổ 150-300 kiloton.

Ngoài đầu đạn chính, tên lửa RS-24 Yars còn mang theo các mồi nhử và thiết bị hỗ trợ xuyên thủng phòng thủ, giúp các đầu đạn thật khó bị radar và tên lửa đánh chặn của đối phương phát hiện.

Hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp GLONASS đảm bảo độ chính xác cao với bán kính sai số (CEP) chỉ khoảng 250 mét.

Là tên lửa nhiên liệu rắn, RS-24 Yars có thể phóng nhanh chỉ trong vài phút sau khi nhận lệnh, khác với tên lửa nhiên liệu lỏng cần nạp nhiên liệu lâu hơn.

Phiên bản cơ động đường bộ lắp trên xe TEL MZKT-79221 cho phép di chuyển linh hoạt, dễ ngụy trang trong rừng hoặc khu vực đô thị, nâng cao khả năng sống sót trước đòn tấn công phủ đầu.

Ngoài ra, tên lửa RS-24 Yars cũng được triển khai trong hầm silo cố định, tạo thành thế “bộ đôi” linh hoạt.

So với các tên lửa cũ hơn như Topol, RS-24 Yars có khả năng cơ động quỹ đạo tốt hơn, đầu đạn thông minh hơn và khả năng chống gây nhiễu cao.

Những đặc tính này khiến tên lửa RS-24 Yars trở thành một trong những mối đe dọa khó đánh chặn nhất hiện nay đối với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và NATO.

Việc Nga đưa tên lửa RS-24 Yars vào tập trận hạt nhân lần này không chỉ kiểm tra độ tin cậy kỹ thuật mà còn khẳng định chiến lược hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược.

Trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu, tên lửa RS-24 Yars tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong học thuyết răn đe hạt nhân của Moscow, đồng thời đặt ra thách thức lớn cho các cường quốc phương Tây trong việc phát triển công nghệ đánh chặn.

(Theo rusi.org, nbcnews.com, forbes.ru, interfax.ru, svoboda.org)