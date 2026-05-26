Nga đã huy động tên lửa RS-24 Yars tốc độ Mach 25, tầm bắn 12.000km - tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang nhiều đầu đạn hạt nhân độc lập, khó đánh chặn nhất hiện nay, trong tập trận hạt nhân lớn nhất tháng 5/2026.
Trong đợt tập trận hạt nhân quy mô lớn diễn ra từ 19-21/5/2026, Nga đã huy động hàng loạt vũ khí chiến lược, trong đó tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-24 Yars nổi lên như một biểu tượng sức mạnh răn đe hạt nhân.
Việc triển khai và diễn tập với tên lửa RS-24 Yars không chỉ khẳng định khả năng sẵn sàng chiến đấu mà còn gửi thông điệp rõ ràng tới NATO về năng lực tấn công toàn cầu của Moscow.
Ngoài ra, tên lửa RS-24 Yars cũng được triển khai trong hầm silo cố định, tạo thành thế “bộ đôi” linh hoạt.
So với các tên lửa cũ hơn như Topol, RS-24 Yars có khả năng cơ động quỹ đạo tốt hơn, đầu đạn thông minh hơn và khả năng chống gây nhiễu cao.
Những đặc tính này khiến tên lửa RS-24 Yars trở thành một trong những mối đe dọa khó đánh chặn nhất hiện nay đối với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và NATO.
Việc Nga đưa tên lửa RS-24 Yars vào tập trận hạt nhân lần này không chỉ kiểm tra độ tin cậy kỹ thuật mà còn khẳng định chiến lược hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược.
Trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu, tên lửa RS-24 Yars tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong học thuyết răn đe hạt nhân của Moscow, đồng thời đặt ra thách thức lớn cho các cường quốc phương Tây trong việc phát triển công nghệ đánh chặn.
