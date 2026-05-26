Khi Nga liên tục sử dụng bom lượn FAB-U MPK để gây sức ép khủng khiếp lên tiền tuyến Ukraine, Kyiv đã âm thầm chuẩn bị một câu trả lời mang tính bước ngoặt. Vào tháng 5/2026, sau 17 tháng phát triển khẩn trương, Ukraine chính thức công bố bom lượn dẫn đường nội địa đầu tiên mang tên Vyrivniuvach (phiên âm tiếng Anh: The Equalizer - Kẻ cân bằng). Đây không chỉ là một vũ khí mới mà còn là minh chứng cho khả năng tự chủ công nghệ quốc phòng của Ukraine trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài.

Ukraine đã chế tạo thành công quả bom lượn nội địa đầu tiên và hiện vũ khí này đã sẵn sàng chiến đấu.

Theo businessinsider.com, bom Vyrivniuvach do công ty DG Industry thuộc cụm công nghệ quốc phòng Brave1 phát triển.

Khác biệt lớn nhất so với nhiều giải pháp khác là nó được thiết kế từ con số 0, không phải phiên bản cải tiến hay sao chép từ hệ thống phương Tây hay Liên Xô cũ.

Thiết kế độc đáo này được tối ưu hóa đặc biệt cho thực tế chiến trường hiện đại, nơi hệ thống tác chiến điện tử (EW) của đối phương hoạt động mạnh mẽ.

Theo en.lb.ua, về thông số kỹ thuật cốt lõi, bom Vyrivniuvach mang đầu đạn nặng 250kg, đủ sức phá hủy các mục tiêu kiên cố như kho hậu cần, trung tâm chỉ huy, công sự và thiết bị quân sự.

Bom Vyrivniuvach có khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu hàng chục kilomet phía sau tiền tuyến, cho phép máy bay Ukraine thả bom từ khoảng cách an toàn mà không cần xâm nhập sâu vào vùng phòng không đối phương.

Theo businessinsider.com, hệ thống dẫn đường là điểm nhấn công nghệ quan trọng. Theo nhà phát triển, bom Vyrivniuvach sử dụng thuật toán dẫn đường hiện đại, kết hợp định vị chính xác cao và khả năng chống nhiễu điện tử tốt.

Ngay cả khi tín hiệu GPS bị gây nhiễu mạnh, vấn đề thường gặp trên chiến trường Ukraine, bom Vyrivniuvach vẫn duy trì độ chính xác nhờ các thuật toán thông minh.

Bom Vyrivniuvach hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, ban ngày lẫn ban đêm, thể hiện tính linh hoạt cao.

Một ưu điểm nổi bật là tính tương thích. Bom Vyrivniuvach có thể sử dụng trên các máy bay chiến đấu hiện có của Ukraine như Su-27, Su-24 và MiG-29.

Nó cũng đã được thích nghi cho các dòng máy bay phương Tây như F-16 và Mirage 2000, dù cần chứng nhận bổ sung trước khi triển khai rộng.

Một máy bay chiến đấu Mirage 2000B của Pháp.

Quá trình chuẩn bị bom Vyrivniuvach trước khi sử dụng chỉ mất tối đa 30 phút, giúp tăng tốc độ tác chiến đáng kể.

Theo en.lb.ua, về mặt kinh tế, đây là yếu tố then chốt tạo nên sức mạnh “cân bằng”. Chi phí sản xuất của bom Vyrivniuvach chỉ bằng khoảng một phần ba so với bộ kit JDAM-ER của Mỹ.

Nhờ giá thành thấp và sản xuất hoàn toàn nội địa, Ukraine có thể chế tạo số lượng lớn mà không phụ thuộc vào nguồn viện trợ, thủ tục phê duyệt hay hạn chế sử dụng từ các nước tài trợ. Đây là bước tiến lớn hướng tới tự chủ vũ khí chính xác tầm xa.

Theo businessinsider.com, từ góc nhìn chiến thuật, bom Vyrivniuvach đóng vai trò force multiplier - nhân tố nhân lên sức mạnh.

Nó cho phép Không quân Ukraine chuyển sang chiến thuật tấn công chủ động hơn, nhắm vào hậu phương đối phương mà trước đây khó tiếp cận an toàn.

Thiết kế khí động học với cánh lượn và đuôi ổn định giúp bom Vyrivniuvach bay theo quỹ đạo phẳng, giảm khả năng bị phát hiện và đánh chặn.

Nhà sản xuất nhấn mạnh bom Vyrivniuvach không hạn chế cơ động của phi công, từ đó nâng cao đáng kể độ an toàn cho tổ bay.

Theo en.lb.ua, dù thông tin chi tiết về tầm bay chính xác, tốc độ tối đa hay loại đầu đạn cụ thể vẫn được giữ bí mật vì lý do an ninh, các nguồn quân sự uy tín xác nhận bom Vyrivniuvach đã hoàn tất mọi thử nghiệm cần thiết và Bộ Quốc phòng Ukraine đã đặt lô thử nghiệm đầu tiên.

Phi công đang huấn luyện tích cực và các đợt triển khai chiến đấu thực tế được dự báo sẽ diễn ra trong thời gian gần.

Theo businessinsider.com, bom Vyrivniuvach không phải là vũ khí thay đổi cục diện ngay lập tức, nhưng nó đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình tự lực tự cường của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Trong bối cảnh chiến tranh tiêu hao kéo dài, khả năng sản xuất hàng loạt bom dẫn đường giá rẻ, chính xác và không bị ràng buộc sẽ mang lại lợi thế chiến lược lâu dài.

"Kẻ cân bằng" thực sự đang dần hiện diện trên bầu trời chiến trường, hứa hẹn mang lại những bất ngờ mới cho đối phương.

(Theo Business Insider, Euromaidan Press, LB.ua, The War Zone, DG Industry Brave1)