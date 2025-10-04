Theo trang Militarnyi, Bộ Quốc phòng Bỉ xác nhận sự việc xảy ra vào khoảng 1h45 sáng (giờ địa phương) ngày 3/10. Lực lượng chức năng Bỉ đang điều tra về sự việc. Điều đáng nói là các UAV được phát hiện một cách tình cờ. Bởi vào thời điểm đó, căn cứ quân sự Elsenborn đang thử nghiệm hệ thống đánh chặn và nhận dạng UAV.

Nhờ đó, hệ thống phòng không Bỉ đã theo dõi được đường bay của cả 15 chiếc UAV. Theo đó, dàn UAV lạ được cho có thể đã cất cánh từ Bỉ, và sau đó vượt biên sang lãnh thổ Đức.

Máy bay không người lái. Ảnh: DPA

Căn cứ Elsenborn nằm gần biên giới Đức, và có diện tích khoảng 28 km2. Đây là một trong những trại huấn luyện lớn nhất của quân đội Bỉ, nơi các bài tập bắn súng được tổ chức tại những khu vực được bảo vệ đặc biệt.

Hiện vẫn chưa rõ ai đứng sau vụ phóng các UAV này, và mục đích của những chuyến bay là gì.

Trước đó, hôm 2/10, 17 chuyến bay đã bị hủy bỏ tại Sân bay Munich của Đức do UAV bất ngờ xuất hiện trong khu vực giới hạn bay. Sự việc đã gây ảnh hưởng đến khoảng 3.000 hành khách.

Gần đây, các sự cố tương tự cũng đã được báo cáo xảy ra ở Thụy Điển, và Na Uy.