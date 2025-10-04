Đề xuất của họ là xây một bức tường UAV. Tuy nhiên, kế hoạch xây dựng "tường UAV" của Ủy ban châu Âu (EC) tại biên giới phía đông của liên minh đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ một số quốc gia thành viên không chung biên giới với Nga.

Tờ Kyiv Independent dẫn lời Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp không chính chức của Hội đồng EU tại Đan Mạch hồi giữa tuần này: "Các nhà lãnh đạo nhìn chung ủng hộ các dự án trọng điểm ban đầu nhằm tăng cường an ninh châu Âu, gồm cả tường UAV và hệ thống giám sát sườn đông".

Máy bay không người lái. Ảnh: DPA

Tuy nhiên, các quốc gia thành viên vẫn chưa nhất trí về vấn đề này. Các nước ở Nam Âu, gồm cả Italia và Tây Ban Nha lập luận rằng, việc đầu tư vào các kế hoạch phòng thủ như vậy nên mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia thành viên, thay vì dành riêng cho sườn đông của châu Âu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không ủng hộ ý tưởng trên. Ông nói: "Tôi thận trọng với những thuật ngữ như vậy. Mọi thứ phức tạp và tinh vi hơn. Trên thực tế, chúng ta cần có hệ thống cảnh báo tiên tiến để dự đoán tốt hơn các mối đe dọa, chúng ta cần răn đe bằng hỏa lực tầm xa của châu Âu và chúng ta cần nhiều hệ thống phòng không và chống UAV hơn nữa".

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tỏ ra hoài nghi về định nghĩa của "tường UAV", đồng thời cho biết ông cần thêm thông tin chi tiết về thiết lập tổng thể. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cảnh báo, việc xây dựng tường UAV sẽ mất ít nhất 3 - 4 năm.

Cuộc họp bàn tiếp theo về tường UAV dự kiến diễn ra vào ngày 15/10 tại Brussels, Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị của các bộ trưởng quốc phòng NATO và tiếp đó là cuộc họp của EU.

Theo tờ Foreign Policy, dù tường UAV thực sự có thể giúp vá lỗ hổng lớn hiện có trong hệ thống phòng không, nhưng ý tưởng xây dựng các hệ thống chống UAV ở châu Âu không phải là mới. Nó đã là một phần trong kế hoạch phòng thủ rộng lớn hơn của EU cho năm 2025. Tuy nhiên, các vụ UAV Nga xâm phạm không phận các nước châu Âu gần đây đã khiến vấn đề trở nên cấp bách, bộc lộ những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống phòng thủ hiện có.

Về cốt lõi, tường UAV không phải một công trình vật lý. Thay vào đó, các nước thành viên EU sẽ triển khai một mạng lưới cảm biến và vũ khí để phát hiện, theo dõi và đánh chặn UAV xâm phạm không phận châu Âu, dựa trên năng lực chống UAV của mỗi quốc gia thành viên.

Các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn chưa nhất trí về xây dựng tường UAV. Ảnh: EFE/EPA

Mặc dù vẫn chưa rõ liệu bức tường UAV sẽ bao gồm việc bắn hạ, tạo ra một hệ thống gây nhiễu đối với UAV của Nga khiến chúng không thể hoạt động hay đơn giản là tăng cường khả năng phòng thủ của châu Âu, nhưng đề xuất này sẽ cải thiện việc chia sẻ thông tin và dữ liệu giữa các thành viên EU và các đồng minh.

Theo quan chức phụ trách về quốc phòng và không gian của châu Âu, tường UAV có thể đi vào hoạt động trong vòng một năm.

Động thái trên sẽ đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc châu Âu phải chịu trách nhiệm lớn hơn cho an ninh của chính châu lục này. Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã ca ngợi ý tưởng thành lập tường UAV là kịp thời và cần thiết. Ông Rutte nói: "Chúng ta không thể chi hàng triệu Euro hay USD cho tên lửa bắn hạ UAV, thứ chỉ đáng giá vài nghìn USD".

Tuy nhiên, Nga cảnh báo việc xây dựng tường UAV sẽ chỉ làm xấu đi mối quan hệ của Nga với châu Âu. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/9 nhấn mạnh: "Như lịch sử đã chứng minh, việc xây dựng những bức tường luôn là điều tồi tệ".