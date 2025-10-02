Theo trang Avia.pro, cuộc không kích của Nga đã loại bỏ 100 UAV Lyuty và khoảng 60 binh sĩ Ukraine. Mỗi chiếc UAV Lyuty có giá 200.000 USD. Do đó, tổng thiệt hại mà Ukraine phải gánh chịu vào khoảng 20 triệu USD.

Trước đây, UAV Lyuty được phóng chủ yếu từ khu vực Kharkiv. Tuy nhiên, Chernihiv cũng được xem là một địa điểm phóng tiềm năng của các lực lượng Kiev. Lý do vì Chernihiv giáp biên giới Belarus, cho phép UAV bay ở độ cao thấp, tránh bị một số trạm radar của Nga phát hiện. Từ đó, UAV sẽ tấn công vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Video: Avia.pro

Khả năng chiến thuật của UAV Lyuty khiến chúng trở thành công cụ lý tưởng để tấn công vào những mục tiêu chiến lược như các nhà máy lọc dầu của Nga.

Việc phá hủy đoàn xe gần Chernihiv cho thấy năng lực của các lực lượng Moscow trong việc theo dõi công tác hậu cần cho dàn UAV của Ukraine, kể cả trong quá trình vận chuyển, từ đó làm giảm đáng kể mối đe dọa tấn công vào cơ sở hạ tầng của Nga.

Theo các nhà phân tích, vụ không kích thành công ở Chernihiv chứng minh Nga đã tăng cường năng lực tình báo tại các khu vực biên giới, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của đòn tấn công phủ đầu nhằm ngăn chặn Ukraine phóng UAV.