Áo tàng hình do Ukraine phát triển. (Ảnh: STG Defense).

Trong bối cảnh tác chiến hiện đại nơi drone nhiệt thống trị bầu trời đêm, các nhà khoa học Ukraine đã phát triển một loại áo choàng tàng hình đột phá, giúp binh sĩ trở nên vô hình trước camera hồng ngoại, hỗ trợ thoát khỏi vòng vây cô lập.

Công nghệ này không chỉ rẻ hơn các sản phẩm phương Tây mà còn được tối ưu hóa cho điều kiện thực chiến, mang lại lợi thế chiến lược quan trọng cho lực lượng Ukraine.

Theo newsweek.com, công nghệ áo tàng hình, hay còn gọi là áo choàng ngụy trang nhiệt, hoạt động dựa trên nguyên lý chặn bức xạ nhiệt từ cơ thể con người và phản xạ nhiệt độ từ môi trường xung quanh, khiến người mặc hòa lẫn hoàn toàn với nền nhiệt độ địa hình.

Cụ thể, khi sử dụng đúng cách, áo sẽ làm cho hình ảnh nhiệt của binh sĩ tương đồng với cây cỏ, đất đá hoặc các vật thể xung quanh, khiến drone nhiệt như Mavic 3T không thể phát hiện.

Để đạt hiệu quả tối đa, áo cần được để ngoài trời trước khi mặc để đạt nhiệt độ môi trường và người dùng phải di chuyển chậm rãi để tránh phát nhiệt thừa qua các lỗ thông hơi.

Nếu di chuyển nhanh hoặc chạy, nhiệt cơ thể tăng cao sẽ làm giảm hiệu suất, khiến áo chỉ phù hợp cho các hoạt động trinh sát, bắn tỉa hoặc ẩn náu tĩnh.

Theo unian.net, một số phiên bản nâng cấp còn cho phép che giấu cả xe cơ giới nóng bằng cách bao phủ, mở rộng ứng dụng ngoài binh sĩ cá nhân.

Về thông số kỹ thuật, áo tàng hình Ukraine thường có trọng lượng nhẹ, chỉ lên đến 2,5kg, giúp dễ dàng mang theo mà không làm giảm tính cơ động của binh sĩ.

Nó được thiết kế với khả năng chống mưa, tuyết ướt và không cháy, đồng thời chịu được nhiệt độ cao mà không mất tính năng ngụy trang.

Theo forbes.ua, vật liệu chính bao gồm các lớp đa tầng được bảo vệ bằng bằng sáng chế, kết hợp nylon nhúng tinh thể bạc ở một số mẫu như Chuhaistyr Gen 2, hoặc vải nano mỏng như InfraHex trong các phiên bản hợp tác với Cộng hòa Séc.

Những vật liệu này không chỉ chặn nhiệt thoát ra mà còn thoáng khí, chống nước và có thể gấp gọn để triển khai nhanh chóng chỉ trong 15 giây.

Ảnh chụp màn hình từ video của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập 56 Ukraine/Defense Express.

Hiệu quả che giấu đạt đến 96% đối với phát hiện hồng ngoại, đặc biệt hữu ích ở khoảng cách xa hàng km, nơi cơ thể nóng sẽ hiện rõ như một đốm sáng trong bóng tối. Áo còn đi kèm mặt nạ bảo vệ và kính đặc biệt để che kín mặt, tránh lộ nhiệt từ các bộ phận dễ phát hiện.

So với các sản phẩm tương tự từ Nga, áo tàng hình Ukraine vượt trội nhờ cấu trúc đa lớp quản lý nhiệt tốt hơn, tránh tình trạng nóng lên nhanh chóng như lớp foil mỏng của đối phương, giúp duy trì hiệu suất lâu dài hơn.

Chi phí sản xuất cũng là điểm mạnh, với các mẫu Ukraine rẻ hơn đáng kể so với hàng phương Tây lên đến 2.000 USD, trong khi phiên bản địa phương chỉ khoảng 400 EUR, làm cho việc triển khai hàng loạt trở nên khả thi.

Sản xuất có thể đạt 150 bộ mỗi tháng và áo đã được kiểm tra thực địa với phản hồi tích cực từ quân đội, dẫn đến các nâng cấp liên tục như cải thiện khả năng che giấu khi di chuyển nhanh hoặc trong địa hình mở.

Phát triển dưới chương trình Brave1 của chính phủ Ukraine, áo tàng hình được dẫn dắt bởi các chuyên gia như Konstantin Boryak và Maksym Boryak, tập trung vào tính thực tiễn cho lực lượng đặc nhiệm, trinh sát và sơ tán.

Các công ty như STG Defence và hợp tác quốc tế với Cộng hòa Séc (Czech) qua 4M Tactical đã đẩy nhanh quá trình, với hàng nghìn đơn vị được yêu cầu và sử dụng trên chiến trường, đặc biệt ở các khu vực như Myrnohrad nơi binh sĩ cần lẻn qua hành lang hẹp dưới sự giám sát drone.

Đến năm 2025, các phiên bản mới như anti-thermal suits tiếp tục định hình lại chiến thuật, cho phép tiến quân không bị phát hiện trong thời tiết lạnh khi dấu nhiệt rõ rệt hơn.

Công nghệ này không chỉ cứu sống binh sĩ mà còn thay đổi cục diện cuộc chiến drone, chứng minh sức mạnh sáng tạo của Ukraine trong bối cảnh xung đột kéo dài.