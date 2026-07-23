Khi được hỏi về bí quyết sống khỏe, Van Dyke không nhắc đến chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm bổ sung hay bài tập phức tạp mà chỉ chia sẻ một điều rất đơn giản: "Tôi không bao giờ thức dậy với tâm trạng tồi tệ".

Chia sẻ này được tài tử người Mỹ đưa ra khi quảng bá cuốn sách 100 quy tắc sống đến 100 tuổi: Cẩm nang sống hạnh phúc của người lạc quan. Theo các nhà khoa học, đây không chỉ là một câu nói truyền cảm hứng. Ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy sự lạc quan, khả năng vượt qua nghịch cảnh và các mối quan hệ tốt đẹp có liên quan đến quá trình lão hóa khỏe mạnh và tuổi thọ dài hơn.

Diễn viên người Mỹ Dick Van Dyke. Ảnh: FBNV

Lạc quan không đồng nghĩa phớt lờ khó khăn mà là tin rằng mọi việc có thể cải thiện và tiếp tục tiến lên sau những thất bại. Các chuyên gia đánh giá những người có tư duy tích cực thường kiểm soát căng thẳng tốt hơn, phục hồi cảm xúc nhanh hơn và dễ duy trì các thói quen có lợi cho sức khỏe như tập thể dục, ngủ đủ giấc và khám sức khỏe định kỳ.

Bên cạnh thái độ sống tích cực, Van Dyke còn luôn duy trì cuộc sống xã hội năng động. Ông vẫn tiếp tục biểu diễn, giao lưu và làm những công việc mình yêu thích. Điều này cũng phù hợp với kết luận của Nghiên cứu Harvard (Mỹ) về sự phát triển của người trưởng thành, một trong những nghiên cứu dài nhất thế giới về hạnh phúc. Sau nhiều thập kỷ theo dõi, các nhà khoa học nhận thấy những mối quan hệ tốt đẹp là một trong những yếu tố dự báo mạnh mẽ nhất về sức khỏe và hạnh phúc lâu dài. Những người hài lòng với tình bạn và gia đình ở tuổi trung niên thường khỏe mạnh hơn khi về già, đồng thời ít mắc bệnh mạn tính hơn.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), kết nối xã hội mang lại lợi ích cho cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, trong khi cô đơn và bị cô lập làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe.

Một điểm chung khác ở nhiều người sống thọ là luôn duy trì mục đích sống. Thay vì coi nghỉ hưu là điểm kết thúc, Van Dyke vẫn tiếp tục diễn xuất và sáng tạo. Viện Lão hóa Quốc gia Mỹ cho biết việc duy trì hoạt động về mặt xã hội, tinh thần và thể chất giúp bảo tồn chức năng nhận thức và nâng cao sức khỏe khi tuổi tác tăng lên.

Các nhà khoa học cũng nhận định rằng ngoài yếu tố di truyền, những thói quen hằng ngày như vận động, ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, duy trì các mối quan hệ và giữ thái độ sống tích cực đóng vai trò quan trọng đối với quá trình lão hóa. Dù không thể ngăn ngừa mọi bệnh tật, sự lạc quan có thể giúp con người đối mặt với thử thách tốt hơn và duy trì những lựa chọn có lợi cho sức khỏe trong suốt cuộc đời.