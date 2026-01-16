Nghiên cứu trên theo dõi dữ liệu của hơn 180.000 người trưởng thành tại Vương quốc Anh trong vòng 13 năm. Các nhà khoa học thu thập thông tin chi tiết về lượng cà phê, trà và nước mà mỗi người tiêu thụ hằng ngày, đồng thời ghi nhận thói quen sinh hoạt và tiền sử sức khỏe của họ. Dữ liệu thu được sau đó được đối chiếu với tỷ lệ tử vong chung cũng như nguy cơ mắc một số bệnh nhất định.

Kết quả cho thấy một xu hướng rõ ràng: những người phân bổ lượng chất lỏng hằng ngày cho nhiều loại đồ uống khác nhau - đặc biệt là nước, cà phê và trà - có nguy cơ tử vong thấp hơn so với những người chủ yếu chỉ uống một loại. Nói cách khác, việc đa dạng hóa đồ uống trong ngày dường như mang lại lợi ích cho sức khỏe lâu dài.

Mỗi ngày, bạn có thể uống luân phiên trà, cà phê, nước lọc. Ảnh minh họa: Ban Mai

Trong đó, sự kết hợp giữa cà phê và trà nổi bật lên như một yếu tố tích cực. Nghiên cứu xác định tỷ lệ cà phê - trà có lợi nhất là 2 cốc cà phê - 3 cốc trà. Đặc biệt, những người có các chỉ số sức khỏe dài hạn tốt nhất thường là những người uống cà phê và trà ở mức độ vừa phải, đồng thời bổ sung đủ nước.

Yếu tố then chốt không nằm ở việc tiêu thụ thật nhiều một loại đồ uống nào mà là sự cân bằng xuyên suốt cả ngày. Uống quá nhiều cà phê không cho kết quả tốt nhất nhưng chỉ uống nước hoặc chỉ uống trà cũng không phải là lựa chọn tối ưu.

Các tác giả nhấn mạnh rằng đây là nghiên cứu quan sát, phản ánh mối tương quan, chứ không chứng minh mối quan hệ nhân quả trực tiếp. Tuy vậy, những phát hiện này phù hợp với hiểu biết hiện nay về vai trò của các loại đồ uống quen thuộc. Cà phê và trà cung cấp nhiều hợp chất thực vật tự nhiên, trong đó có các chất chống oxy hóa. Nước, trong khi đó, giữ vai trò thiết yếu trong việc duy trì các chức năng cơ bản của cơ thể và đảm bảo đủ nước cho các quá trình sinh lý.

Khi được kết hợp với nhau, nước, cà phê và trà có thể giúp cơ thể vừa được bù đủ chất lỏng vừa hưởng lợi từ các hợp chất sinh học có trong cà phê và trà. Nhiều nghiên cứu trước đây đã liên hệ các chất này với tác dụng chống viêm, cải thiện chức năng mạch máu và góp phần ổn định quá trình trao đổi chất - những yếu tố đều có liên quan đến sức khỏe và tuổi thọ về lâu dài.

Một điểm đáng chú ý khác của nghiên cứu là việc chỉ uống nước không gắn với kết quả sức khỏe tốt nhất. Dù uống đủ nước vẫn là nền tảng quan trọng cho sức khỏe, phân tích cho thấy nước phát huy lợi ích rõ rệt hơn khi là một phần của thói quen uống đa dạng, thay vì là lựa chọn duy nhất.

Thay vì tìm kiếm những “siêu đồ uống” mới hay áp dụng các quy tắc cứng nhắc, việc duy trì sự đa dạng và cân bằng trong thói quen uống nước có thể là lựa chọn hợp lý. Một tách cà phê vào buổi sáng, trà vào buổi chiều và uống nước lọc xen kẽ trong ngày là thói quen dễ thực hiện, có lợi cho sức khỏe lâu dài.