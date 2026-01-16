Theo bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên giảng viên Học viện Y Dược cổ truyền Trung ương (Hà Nội), khoai lang là một “kho dinh dưỡng” có thể góp phần nâng cao sức khỏe và hỗ trợ kéo dài tuổi thọ nếu được sử dụng đúng cách.

Theo các hệ thống xếp hạng thực phẩm dinh dưỡng, khoai lang thuộc nhóm thực phẩm truyền thống giàu vi chất. Loại củ này cung cấp dồi dào vitamin A (dưới dạng beta-carotene), vitamin C, mangan, đồng, chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin B6, kali, sắt…

Bác sĩ Hoàng chỉ ra 3 công dụng giúp khoai lang trở thành thực phẩm đầu bảng cho bữa ăn bổ dưỡng.

Giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm và bảo vệ tim mạch

Một trong những giá trị nổi bật nhất của khoai lang là hàm lượng cao các chất chống oxy hóa, đặc biệt là beta-carotene và vitamin C. Những hợp chất này giúp trung hòa các gốc tự do - tác nhân gây tổn thương tế bào, thúc đẩy quá trình lão hóa và liên quan đến nhiều bệnh mạn tính như xơ vữa động mạch, bệnh tim mạch, tiểu đường và ung thư.

Khoai lang tốt cho sức khỏe người dùng. Ảnh: P.Thúy.

Nhờ đặc tính chống viêm, khoai lang được cho là có lợi trong việc giảm nguy cơ mắc các bệnh viêm mạn tính như viêm khớp, viêm đa khớp dạng thấp hay hen suyễn. Ngoài ra, khoai lang còn cung cấp vitamin B6. Đây là dưỡng chất cần thiết để chuyển hóa homocysteine thành các hợp chất không gây hại.

Nồng độ homocysteine trong máu cao có liên quan đến nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ, vì vậy việc bổ sung vitamin B6 từ thực phẩm tự nhiên như khoai lang mang lại lợi ích đáng kể cho hệ tim mạch.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tốt cho người tiểu đường

Dù có vị ngọt tự nhiên, khoai lang lại được đánh giá là thực phẩm phù hợp cho người mắc tiểu đường nếu ăn với lượng hợp lý. Nhiều nghiên cứu cho thấy khoai lang giúp ổn định đường huyết và cải thiện tình trạng kháng insulin.

Đặc biệt, khoai lang trắng chứa hoạt chất Caiapo đã được nghiên cứu và sử dụng tại Nhật Bản như một dạng thực phẩm bổ sung cho bệnh nhân tiểu đường type 2. Nhiều nghiên cứu cũng khẳng định khoai lang không chỉ là thực phẩm no bụng mà còn có tiềm năng hỗ trợ kiểm soát bệnh mạn tính.

Ít năng lượng, giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng

Khoai lang được xem là thực phẩm lý tưởng cho người muốn duy trì vóc dáng và sức khỏe đường ruột. Năng lượng trong khoai lang chỉ bằng khoảng 1/3 cơm trắng và thấp hơn khoai tây trong khi không chứa chất béo hay cholesterol.

Nhờ giàu chất xơ, vitamin C và các axit amin, khoai lang giúp kích thích nhu động ruột, cải thiện tiêu hóa và phòng ngừa táo bón. Ăn khoai lang trước bữa chính có thể tạo cảm giác no, từ đó giảm lượng thức ăn nạp vào mà không gây mệt mỏi hay thiếu hụt dinh dưỡng.

Bác sĩ Hoàng lưu ý, dù tốt cho sức khỏe, khoai lang không nên sử dụng quá nhiều trong ngày. Mỗi người nên giới hạn khoảng một củ/ngày và ưu tiên ăn vào buổi sáng hoặc trưa để tránh đầy bụng.

Những người mắc bệnh thận cần thận trọng do khoai lang chứa nhiều kali.

Bạn không nên ăn khoai lang có đốm đen do bị hà. Vi khuẩn Alternaria Brassicicola đã xâm nhập và tạo ra chất độc làm củ khoai bị hư hỏng, có thể gây độc.