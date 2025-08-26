Tiền vệ 20 tuổi phải ngồi trên ghế dự bị xem các đàn anh Bruno Fernandes và Casemiro thi đấu trước Arsenal, Fulham.

Đến nay, Mainoo vẫn chưa được chơi phút nào nên bản thân vô cùng thất vọng. Nguồn tin gần gũi tiền vệ 20 tuổi cho hay, anh đang xem xét chuyển nhượng.

Mainoo không được Amorim sử dụng từ đầu mùa - Ảnh: M.E.N

Nguồn tin từ talkSPORT tiết lộ, Mainoo có thể rời sân Old Trafford nếu nhận được lời đề nghị phù hợp trong tuần cuối cùng phiên chợ hè.

Amorim đảm bảo với cá nhân Mainoo rằng, cậu sẽ có cơ hội ra sân trong đội hình xuất phát nếu tiếp tục chiến đấu giành vị trí.

Phát biểu sau trận hòa Fulham, nhà cầm quân Bồ Đào Nha giải thích: "Cậu ấy đang cạnh tranh vị trí với Bruno và tôi đã thay đổi hai tiền vệ.

Tôi để Mason Mount đá trung tuyến vì chúng tôi muốn ghi bàn thời điểm đó. Lúc thay vào bằng Ugarte, tôi cảm thấy MU cần phải chuyển sang một tiền vệ trụ hỗ trợ cho Bruno Fernandes.

Bởi vậy, Mainoo chỉ cần cạnh tranh với Bruno, điều nên xảy ra ở MU. Cậu ta sẽ chơi cùng đội trưởng, nhưng hiện Mainoo đang tập luyện cùng Bruno để giành lấy vị trí này."

Nếu Kobbie Mainoo bị đem bán, CLB sẽ được hưởng 100% lợi nhuận vì anh tốt nghiệp từ học viện CLB.

Chelsea từng có động thái chiêu mộ sao trẻ người Anh hồi đầu năm. Tờ Guardian cũng đưa tin, Mainoo hào hứng trước viễn cảnh chuyển ra nước ngoài thi đấu.