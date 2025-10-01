Ngày 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 bế mạc sau 3 ngày làm việc.

Tại buổi họp báo sau đại hội, ông Nguyễn Đình Trung - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 1 diễn ra thành công tốt đẹp. Các đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội về 3 đột phá chiến lược, 4 nhóm giải pháp hướng đến đạt các mục tiêu đề ra và 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Nguyễn Đình Trung - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thông tin với cơ quan báo chí sau khi kết thúc đại hội. Ảnh: Hải Dương

3 khâu đột phá của tỉnh gồm: Phát triển nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

4 giải pháp chính gồm: Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; phát triển kinh tế, khuyến khích khởi nghiệp; bảo đảm quốc phòng - an ninh gắn với hội nhập; phát triển văn hóa - xã hội, chăm lo an sinh, bảo tồn bản sắc dân tộc.

8 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Xây dựng Đảng; phát triển kinh tế nhanh - bền vững; thúc đẩy khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; bảo đảm an sinh xã hội; phát triển văn hóa - giáo dục; bảo vệ môi trường; giữ vững quốc phòng - an ninh và mở rộng đối ngoại và liên kết vùng.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: GN

Ngăn chặn sai phạm ngay từ đầu

Theo ông Nguyễn Đình Trung, tỉnh Đắk Lắk xác định nhiệm kỳ 2025-2030 là giai đoạn không chỉ xử lý các sai phạm đã xảy ra, mà còn phải ngăn chặn nguy cơ sai phạm ngay từ đầu.

"Đắk Lắk sẽ chuyển trạng thái kiểm tra, giám sát sang thế chủ động và xuyên suốt trong nhiệm kỳ tới. Việc kiểm tra sẽ bắt đầu từ khâu ban hành nghị quyết, quy định, tổ chức quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện nghị quyết chứ không để đến định kỳ sơ kết, tổng kết. Mục tiêu cuối cùng là bắt mạch chính xác và xử lý kịp thời mọi dấu hiệu, manh nha sai phạm trong đội ngũ cán bộ, công chức" - ông Trung cho hay.

Ngoài ra, việc tăng cường tối đa công tác kiểm tra, giám sát ngay từ trong trứng nước là động thái thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk trong việc củng cố đội ngũ, làm sạch bộ máy và tạo niềm tin tuyệt đối trong nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được Đại hội đề ra.

Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhấn mạnh, quan điểm của địa phương là ngăn chặn sai phạm ngay từ đầu, không chỉ là biện pháp phòng chống tham nhũng mà còn là một giải pháp bảo vệ cán bộ tích cực. Thay vì để sai phạm nghiêm trọng xảy ra rồi mới xử lý, việc kiểm tra, giám sát thường xuyên giúp cán bộ tự nhìn nhận, điều chỉnh và tránh sai phạm từ đầu.

"Chúng tôi kiên quyết không để những sai phạm nhỏ tích tụ, biến thành sai phạm lớn làm ảnh hưởng đến uy tín cán bộ và niềm tin của nhân dân", ông Nguyễn Đình Trung khẳng định.