Tỉnh uỷ Lào Cai sáng nay tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Trịnh Việt Hùng, ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai để nhận công tác mới, giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Dương Quốc Huy, ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Thanh tra Chính phủ tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 2 nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trịnh Việt Hùng. Ảnh: Báo Lào Cai

Ông Trịnh Việt Hùng 49 tuổi, quê Hải Dương, là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 (dự khuyết), 14; trình độ chuyên môn: tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, thạc sĩ Nông nghiệp, kỹ sư Quản lý đất đai.

Ông có nhiều năm công tác tại tỉnh Thái Nguyên, từng giữ các chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đến tháng 6/2025, sau khi Thái Nguyên hợp nhất với Bắc Kạn, Bộ Chính trị chỉ định ông Hùng tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Hai tháng sau, ông được luân chuyển làm Bí thư Lào Cai.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường hiện là ông Trần Đức Thắng; Thứ trưởng gồm các ông, bà: Trịnh Việt Hùng (thường trực), Nguyễn Hoàng Hiệp, Trần Thanh Nam, Lê Công Thành, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quốc Trị, Hoàng Trung, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp và Nguyễn Thị Phương Hoa.