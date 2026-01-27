Trang tin Sina cho hay, Vương Thủ Nghiệp sinh năm 1943 ở huyện Diệp thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1967, Vương gia nhập quân đội và được điều về công tác tại Tập đoàn quân số 38 thuộc Lục quân Trung Quốc.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/1968 đến tháng 9/1989, Vương lần lượt được bổ nhiệm vào một số chức vụ ở Tập đoàn quân số 38; kỹ sư bộ phận Cơ sở hạ tầng và doanh trại của Cục Hậu cần trực thuộc Quân khu Bắc Kinh; giám đốc Văn phòng Ủy ban bảo vệ và xanh hóa môi trường của Quân khu Bắc Kinh; Phó giám đốc Ban quản lý doanh trại thuộc Tổng cục Hậu cần.

Vương Thủ Nghiệp. Ảnh: Baike Baidu

Từ tháng 9/1989, Vương được đề bạt làm giám đốc Ban quản lý doanh trại của Tổng cục Hậu cần. Vào tháng 7/1993, ông ta được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Vụ cơ sở hạ tầng và nhà ở thuộc Tổng cục Hậu cần. Đúng 1 năm sau, vào tháng 7/1994, Vương được thăng quân hàm lên thiếu tướng.

Từ tháng 12/1995 đến giữa năm 2001, Vương giữ chức Giám đốc Vụ cơ sở hạ tầng và nhà ở của Tổng cục Hậu cần. Vào tháng 7/2001, Vương được đề bạt làm Phó tư lệnh Hải quân Trung Quốc. Đến tháng 7 năm sau, ông ta được thăng quân hàm lên trung tướng.

Theo Sina, từ khi được phong quân hàm tướng, Vương dần buông xuôi tư tưởng và lạm dụng quyền lực trong tay để tham nhũng. Các cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc thống kê, trong thời gian giữ chức giám đốc Vụ cơ sở hạ tầng và nhà ở của Tổng cục Hậu cần từ năm 1997 đến 2001, Vương đã tham ô 160 triệu Nhân dân tệ (hơn 601 tỷ VND). Một phần số tiền trên được ông ta dùng để bao nuôi nhiều tình trẻ.

Ảnh minh họa: Baidu

Theo thông tin được các trang Sina và QQ đăng tải, Vương bao nuôi ít nhất 5 tình nhân trẻ và tất cả những phụ nữ này đều là hoa khôi trong quân đội. Trong số các tình nhân của Vương, Tưởng Văn là người đã sinh cho ông ta 1 đứa con và cũng là nguyên nhân khiến vị trung tướng này về sau "ngã ngựa".

Tưởng Văn là một thành viên trong đoàn văn công quân đội. Với nhan sắc trời cho, Tưởng thu hút sự chú ý của Vương. Vốn là người tham vọng nên Tưởng nhanh chóng chấp nhận làm người tình của Vương. Để lấy lòng người đẹp, Vương sẵn sàng sử dụng quyền lực và tiền bạc trong tay để cung phụng Tưởng.

Với sự cưng chiều của người tình, lòng tham của Tưởng ngày một lớn dần. Sau khi có với nhau 1 đứa con, Tưởng nhiều lần đòi Vương cưới mình nhưng ông ta không đồng ý. Vương sau đó sử dụng quyền lực để ép Tưởng rời khỏi quân đội.

Trong một lần gặp sau này, Tưởng đồng ý chuyển quyền giám hộ đứa con ngoài giá thú cho Vương để đổi lấy 5 triệu Nhân dân tệ (hơn 18,8 tỷ VND) “bù đắp tuổi xuân đã mất”. Tuy nhiên, Vương chỉ muốn trả cho Tưởng 1 triệu Nhân dân tệ, khiến cô ta sinh lòng oán hận.

Vương Thủ Nghiệp. Ảnh: Baijiahao Baidu

Theo trang Baidu, Tưởng liên kết với 2 người tình khác của Vương để gửi cho các cơ quan chức năng khoảng 60 bức thư tố cáo vị tướng này. Dù Vương đã cố che đậy mọi chuyện nhưng thất bại.

Vào ngày 14/12/2006, vụ xét xử cựu Phó tư lệnh Hải quân Trung Quốc Vương Thủ Nghiệp về tội tham ô đã diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh. Trước những bằng chứng tại tòa, Vương đành cúi đầu nhận tội và bị kết án tù chung thân.