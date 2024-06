Lời tòa soạn: Bao che xã hội đen, lập ‘nhóm lợi ích’ cùng tham nhũng, cống nạp gái đẹp cho quan trên để tiến thân… là một số tội danh đã khiến nhiều quan chức công an Trung Quốc vướng vào vòng lao lý. Dưới đây là những vụ án liên quan tới ngành an ninh Trung Quốc từng khiến người dân ‘quốc gia tỷ dân’ rúng động.

Phim tài liệu chống tham nhũng “Không khoan nhượng” của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã hé lộ mánh khóe đưa hối lộ, móc nối với các tổ chức xã hội đen, liên kết với nhiều quan tham khác cùng làm giàu, dung túng cho người thân phạm pháp của cựu Bí thư Ủy ban Chính trị pháp luật tỉnh Giang Tô Vương Lập Khoa.

“Giờ nghĩ về những tội lỗi bản thân đã phạm phải, tôi cảm thấy có lỗi với Đảng, với nhà nước và nhân dân”, Vương Lập Khoa nói.

Vương Lập Khoa. Ảnh: CCTV

Dùng tiền hối lộ từ xã hội đen trải đường quan lộ

Theo thông tin từ các cơ quan điều tra Trung Quốc, Vương khi giữ chức Phó giám đốc công an huyện Bắc Chấn, thành phố Cẩm Châu thuộc tỉnh Liêu Ninh vào những năm 1990 đã móc nối với một số tổ chức xã hội đen trong địa bàn ông này quản lý. Sau đó, Vương và một ông trùm tên Lâu Hà cùng thành lập và quản lý một sòng bạc.

Ông trùm Lâu Hà. Ảnh: CCTV

Mỗi năm, Lâu trả cho Vương một khoản phí với danh nghĩa "quyên góp" để ông này lo lót cho nhiều lãnh đạo Bắc Chấn làm ngơ trước hoạt động của sòng bạc trên. Tổng số tiền "quyên góp" được Lâu chuyển cho Vương trong nhiều năm lên tới hơn 80 triệu Nhân dân tệ (NDT).

Thông qua nguồn tiền bất chính từ sòng bạc, Vương trong khoảng thời gian gần 20 năm công tác tại tỉnh Liêu Ninh đã sử dụng tiền để "chăm lo" quan lộ của bản thân. Từ chức Phó giám đốc công an huyện Bắc Chấn (1993), Vương đã leo lên chức Giám đốc công an kiêm Phó thị trưởng thành phố Đại Liên (2010).

Lập ‘nhóm lợi ích’ cùng Thứ trưởng công an Trung Quốc

Theo CCTV, Vương vào năm 2011 gặp được quý nhân của đời mình là Tôn Lực Quân, người khi đó giữ chức Thứ trưởng Công an Trung Quốc.

Cựu Thứ trưởng Tôn Lực Quân. Ảnh: CCTV

“Trong mắt tôi, Thứ trưởng Tôn Lực Quân khi đó là một người rất quan trọng và có thể cho tôi nhiều cơ hội thăng tiến. Trong chuyến công tác của Tôn tới tỉnh Liêu Ninh vào năm 2011, tôi đã hối lộ ông ấy một thẻ ngân hàng có chứa 1 triệu NDT. Khi đó, ông Tôn ngay lập tức nhận tấm thẻ”, Vương kể.

Từ đó, Vương Lập Khoa nhiều lần sắp xếp thời gian tới Bắc Kinh để gặp Tôn, đồng thời mang theo nhiều thẻ ngân hàng, USD hoặc cổ phiếu.

“Ông ta mỗi năm sắp xếp 4-5 lần tới Bắc Kinh. Lần nào Vương cũng mang cho tôi 300.000 USD đựng trong một hộp hải sản nhỏ. Mỗi lần ông ta đến gặp và nói mang một ít ‘hải sản’, tôi liền biết ngay là chuyện gì”, Tôn thừa nhận.

“Tôi cũng không để ông ấy thất vọng. Vương sau đó được bổ nhiệm làm Phó tỉnh trưởng kiêm Giám đốc công an tỉnh Giang Tô, rồi trở thành Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy kiêm Bí thư Ủy ban Chính trị pháp luật tỉnh Giang Tô. Con đường quan lộ đều là tôi giúp đỡ ông ấy, và tôi coi ông ấy như quân của mình”, cựu Thứ trưởng Công an nói thêm.

Theo thông tin từ các cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc, Vương Lập Khoa, Tôn Lực Quân sau đó đã cùng với một số quan chức khác lập ra một ‘nhóm lợi ích’ gồm tám thành viên, nhằm lợi dụng chức vụ và sức ảnh hưởng trong xã hội để nâng đỡ một số doanh nghiệp. Đổi lại, nhóm quan chức này sẽ thu về những khoản tiền hoặc hiện vật hối lộ từ các doanh nghiệp được họ giúp. Đồng thời, các thành viên trong nhóm cũng nâng đỡ nhau trong sự nghiệp chính trị.

Vương Lập Khoa, Tôn Lực Quân, Cung Đạo An và nhiều thành viên khác của ‘nhóm lợi ích’. Ảnh: CCTV

Các thành viên khác trong "nhóm lợi ích" trên cũng là những quan chức có máu mặt như Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Phó Chính Hoa; Cung Đạo An, Phó thị trưởng kiêm Giám đốc Công an thành phố Thượng Hải; Lưu Tân Vân, Phó tỉnh trưởng kiêm Giám đốc Công an tỉnh Sơn Tây…

Ngoài những tội đưa hối lộ, móc nối xã hội đen, liên kết với nhiều quan chức lập ra "nhóm lợi ích" cùng làm giàu..., Vương Lập Khoa cũng có hành vi dung túng cho người thân làm giàu.

Cụ thể, anh trai của Vương là Vương Lập Duy từng nắm giữ nhiều chức vụ trong chính quyền thành phố Cẩm Châu. Ông này đã lợi dụng quyền lực và địa vị xã hội của em trai để nhận hối lộ hơn 44,6 triệu NDT từ nhiều doanh nghiệp và cá nhân.

Vương Lập Duy. Ảnh: CCTV

Tòa án nhân dân thành phố Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, vào tháng 9/2022 đã tuyên án tử hình với Vương Lập Khoa nhưng được hoãn thi hành án trong 2 năm. Đồng thời, Vương cũng bị tuyên 15 năm tù vì tội thông đồng với xã hội đen.

Vương Lập Khoa (giữa) trước vành móng ngựa. Ảnh: Baidu

Chân dung bí thư tỉnh ủy Trung Quốc mê gỗ hiếm đến ‘ngã ngựa’ Với mong muốn bản thân giàu có như các đại gia đi xe sang, sống trong biệt thự, quan chức Trung Quốc Bạch Ân Bồi đã không ngần ngại để bản thân nhúng chàm.

Hình ảnh biệt phủ ‘trong mơ’ 7,26 hecta của quan lớn Trung Quốc Với số tiền nhận hối lộ từ giới doanh nghiệp, cựu quan chức Trung Quốc Trần Cương có thể thỏa mãn mong ước của bản thân về căn biệt phủ rộng lớn nằm ở thủ đô Bắc Kinh.