Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia, từ ngày 11-12/11, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Khu vực Bắc Bộ sáng 11/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; đêm 11/11 và ngày 12/11: có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Các khu vực khác: ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 11/11, nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ dao động từ 21-26 độ.

Triều cường ở Nam Bộ có xu hướng giảm chậm. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Cũng theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, dự báo từ ngày 11-12/11, mực nước cao nhất ngày tại khu vực ven biển phía Đông của Nam Bộ có xu hướng giảm chậm, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu có khả năng đạt 3,85-3,95m. Trước đó, ngày 10/11, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm này đạt 4,03m vào lúc 02h45.

Cơ quan KTTV cảnh báo, đây là kỳ triều cường ở mức cao, khu vực ven biển phía Đông của Nam Bộ cần lưu ý đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao.

Dự báo thời tiết ngày 11/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 28 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-28 độ, phía Nam 28-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.