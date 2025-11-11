Tin thời tiết

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 4h sáng nay (11/11), vị trí tâm bão số 14 Fung-Wong vẫn trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Bão Fung-Wong tiếp tục đổi hướng di chuyển để ra khỏi Biển Đông. Nguồn: NCHMF

Trong 24 giờ tới, bão đổi hướng di chuyển sang Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15km/h. Đến 4h sáng mai (12/11), tâm bão vẫn trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, duy trì cường độ cấp 12, giật cấp 15 và suy yếu nhanh.

24 giờ tiếp theo, bão lại đổi hướng di chuyển, sang Đông Bắc, tốc độ khoảng 15km/h. Lúc này, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển ra khỏi Biển Đông. Đến 4h ngày 13/11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ mạnh còn cấp 7, giật cấp 9 và tiếp tục suy yếu.

Dự báo, khoảng 12 giờ sau đó, áp thấp nhiệt đới vẫn đi theo hướng Đông Bắc, tốc độ nhanh hơn với 25km/h. Đến 16h cùng ngày, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão Fung-Wong, ngày và đêm nay, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-7m, vùng gần tâm bão 7-9m. Biển động dữ dội.

Đồng thời, sáng nay, vùng biển phía Đông Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Trong ngày và đêm mai (12/11), vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; sóng biển cao 6-8m; biển động rất mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.