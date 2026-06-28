Miền Bắc mưa lớn, trọng tâm 8 tỉnh, cảnh báo lũ quét

Chiều 28/6, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khu vực Bắc Bộ sẽ trải qua hai đợt mưa liên tiếp trong tuần từ 29/6 đến 5/7.

Cụ thể, giai đoạn từ đêm 28-30/6, Bắc Bộ xuất hiện một đợt mưa vừa, có nơi mưa to trên diện rộng, mưa tập trung chủ yếu về đêm và sáng.

Ông Hưởng nhấn mạnh, vùng mưa trọng điểm rơi vào 8 tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Phú Thọ, với tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có những điểm mưa vượt 300mm.

Miền Bắc đón đợt mưa lớn, trọng tâm ở 8 tỉnh. Ảnh: Hoàng Minh

Cũng theo ông Hưởng, ngay sau đợt mưa này, từ ngày 1-5/7, khu vực tiếp tục có mưa giông vào khoảng đêm và sáng, lượng mưa phổ biến 50-100mm mỗi đợt, cục bộ có nơi trên 250mm.

Trước diễn biến mưa liên tiếp với cường độ lớn, các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Phú Thọ được cảnh báo cần đặc biệt đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi trong những ngày tới.

Bên cạnh đó, từ chiều tối ngày 28-29/6 khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, hạ nhiệt từ đầu tháng 7

Trong khi miền Bắc đối mặt với mưa lớn, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk trong hai ngày 29-30/6 vẫn tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C.

Từ ngày 1-5/7, nắng nóng tại khu vực này mới có xu hướng suy giảm.

Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ 28/6-5/7, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh gây mưa vừa, có nơi mưa to và giông kéo dài.

Áp thấp nhiệt đới khả năng vào Biển Đông từ 1/7

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cho biết, tính đến ngày 28/6, trên vùng biển phía Đông Philippines đã xuất hiện một vùng áp thấp, vị trí khoảng 10 độ Bắc - 132 độ Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến khoảng ngày 1/7, áp thấp nhiệt đới này được nhận định có khả năng di chuyển vào Biển Đông với xác suất khoảng 70%. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến để cập nhật các bản tin cảnh báo kịp thời.

Các chuyên gia cảnh báo, người dân, đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc và khu vực ven biển, cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết chính thức để chủ động phương án ứng phó trong những ngày tới.