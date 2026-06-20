Bắc Bộ nắng nóng đỉnh điểm, sau đó chuyển mưa giông diện rộng

Theo dự báo thiên tai giai đoạn từ 20-28/6 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Bắc Bộ sẽ trải qua hai pha thời tiết rõ rệt.

Cụ thể, từ 20-24/6, trời nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ. Riêng hai ngày 23-24/6, nắng nóng chuyển sang mức gay gắt hơn, nhiệt độ lên tới 37-39 độ, cục bộ có nơi vượt 39 độ.

Sau giai đoạn nắng nóng, từ ngày 25-28/6, Bắc Bộ chuyển mưa rào và giông trên diện rộng. Đặc biệt, trong hai ngày 26-27/6, khu vực vùng núi và trung du phía Bắc có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Miền Bắc mưa giông mạnh ngay sau đợt nắng nóng gay gắt. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội, theo bảng cập nhật, từ ngày 20-24/6, nắng nóng gay gắt bao trùm với nhiệt độ cao nhất dao động 37-39 độ, trời ít mây; thấp nhất vượt 30 độ, không khí ngột ngạt.

Ngày 26-29/6, khu vực có mưa rào và giông, nhiệt độ cao nhất giảm còn 32 độ, thấp nhất 27-28 độ.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa giông sau những ngày nắng nóng gay gắt tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung Bộ kéo dài nắng nóng gay gắt rồi giảm dần

Tại Trung Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì từ ngày 20-25/6 với nền nhiệt cao phổ biến 37-40 độ. Đây là mức nhiệt rất đáng lo ngại cho sức khỏe người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời.

Từ 26-28/6, nắng nóng có xu hướng giảm dần, thời tiết dịu hơn nhưng vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan cục bộ.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Mưa giông gia tăng cuối kỳ

Trong giai đoạn 20-23/6, khu vực này chủ yếu ít mưa, thời tiết nắng gián đoạn. Từ ngày 24-28/6, mưa giông có xu hướng gia tăng trở lại, trong đó cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa to cục bộ, kèm theo giông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo dõi áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Cơ quan khí tượng cho biết, hiện nay, tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách Philippines khoảng 2.500km về phía Đông, xuất hiện một áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc). Trong các ngày 23-24/6, hệ thống này có khả năng di chuyển đến vùng biển Đông Bắc Philippines.

Hoàn lưu của bão được dự báo có thể ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Biển Đông. Cục Khí tượng Thủy văn cho biết đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến của áp thấp nhiệt đới này.