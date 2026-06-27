Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, kết hợp hội tụ gió trên cao hoạt động, ngày 27/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông cục bộ.

Dự báo, từ đêm 28/6 đến sáng 30/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và giông. Lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn. Ảnh: Hoàng Minh

Trước đó, từ đêm 27/6 đến hết ngày 28/6, khu vực này tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ trên 60mm, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Riêng đối với khu vực đồng bằng Bắc Bộ, đêm 27 và ngày 28/6, có mưa rào và giông rải rác; đêm 28 đến sáng 30/6, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 1/7, mưa ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Trung Bộ tiếp tục nắng nóng mạnh

Trái ngược với miền Bắc, Trung Bộ tiếp tục chịu tác động của khối không khí nóng. Ngày 27/6, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 36-38 độ; trời oi bức kéo dài trong nhiều giờ.

Ngày 28-29/6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế vẫn có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 27-29/6, những khu vực trên có thể xuất hiện mưa rào và giông vào chiều tối và đêm, riêng chiều tối 28/6 và 29/6 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn duy trì đến hết ngày 30/6. Từ ngày 1/7, nắng nóng có xu hướng dịu dần.