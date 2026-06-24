XEM VIDEO:

Thời tiết tại hai miền Bắc và Trung Bộ sắp có sự phân hóa rõ rệt. Bắc Bộ chuẩn bị bước vào đợt mưa giông giúp giải nhiệt, trong khi Trung Bộ vẫn chịu sự bủa vây của nắng nóng gay gắt.

Theo dự báo viên Lê Thị Hồng Vân, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm nay (24/6), trên khu vực vùng núi Bắc Bộ sẽ dần hình thành vùng hội tụ gió lên đến mức 1.500m. Hình thế thời tiết này gây ra mưa rào và giông rải rác cho khu vực, cục bộ có nơi mưa to. Mưa lớn dự kiến tập trung chủ yếu tại các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang và Lai Châu.

Do thời gian mưa chủ yếu xảy ra vào ban đêm nên trong ngày 25/6, thời tiết miền Bắc nhìn chung vẫn có nắng nhiều. Tuy nhiên, tình trạng nắng nóng gay gắt sẽ bắt đầu suy giảm.

Thời tiết miền Bắc sắp mưa giông, kết thúc nắng nóng. Ảnh: Hoàng Minh

“Nắng nóng lúc này thu hẹp và tập trung ở các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm cả thủ đô Hà Nội) với mức nhiệt phổ biến từ 36-38 độ”, dự báo viên Hồng Vân cho biết.

Cũng theo dự báo viên Hồng Vân, từ đêm 25/6 đến khoảng 28-29/6, vùng hội tụ gió hoạt động mạnh hơn khiến mưa giông lan rộng xuống cả khu vực trung du và đồng bằng.

Mưa chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và đêm; ban ngày trời vẫn có nắng nhưng nắng nóng tại Bắc Bộ sẽ tạm thời chấm dứt. Lúc này, nhiệt độ cao nhất trong ngày tại miền Bắc giảm mạnh, chỉ còn dao động trong ngưỡng 32-35 độ.

Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ

Trái ngược với xu hướng hạ nhiệt ở miền Bắc, tại khu vực Trung Bộ, thời tiết khắc nghiệt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sâu.

Trong hai ngày 25-26/6, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục duy trì diện rộng từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Từ ngày 27/6, đợt nắng nóng này vẫn diễn ra tại Trung Bộ nhưng cường độ bắt đầu có xu hướng giảm nhẹ. Mức nhiệt cao nhất toàn vùng giảm xuống, còn từ 35-38 độ, có nơi vẫn trên 38 độ.

Cơ quan khí tượng sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến thời tiết mới nhất để người dân chủ động sắp xếp sinh hoạt, sản xuất và có biện pháp ứng phó phù hợp trước các hình thái thời tiết cực đoan.