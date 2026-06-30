Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, miền Bắc và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to trên diện rộng và cục bộ có nơi mưa rất to.

Cụ thể, từ tối 29/6 đến ngày 1/7, lượng mưa phổ biến ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và TP Hải Phòng 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Miền Bắc mưa giông diện rộng. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 30/6, có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng; ngày nắng với mức nhiệt cao nhất ở khu vực trung tâm thành phố và phía Bắc là 31-33 độ; khu vực phía Nam và phía Tây phổ biến 30-32 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đêm 1/7, mưa lớn còn xảy ra ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm; từ ngày 2/7 mưa lớn có xu hướng giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, Trung Bộ vẫn còn nắng nóng nhưng cũng có xu hướng dịu dần. Ngày 30/6, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Từ 1/7, khu vực Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ; sau đó nắng nóng kết thúc.

Dự báo thời tiết ngày 30/6/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Nam có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 33-35 độ, có nơi trên 35 độ; phía Nam 35-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.