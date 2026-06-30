Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy mây đối lưu hình thành và phát triển trên khu vực phường/xã: Tây Hồ, Xuân Đỉnh, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàng Liệt, Đại Thanh.

Nguồn: NCHMF

Trong khoảng từ nay (tin phát lúc 8h25 ngày 30/6/2026) đến 3 giờ tới, các phường/xã nói trên có mưa rào và giông, sau đó vùng mây giông tiếp tục lan sang các khu vực khác thuộc TP Hà Nội. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, đêm qua và sáng nay (30/6), khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 29/6 đến 8h sáng nay có nơi trên 150mm như trạm: Xuân Minh 2 (Tuyên Quang) 265.2mm, Hồng Hà (Quảng Ninh) 208mm, Ngọc Chấn (Lào Cai) 166mm,…

Dự báo, từ ngày 30/6 đến đêm 1/7, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và TP Hải Phòng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

Từ ngày 30/6 đến sáng 1/7, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều và tối nay 30/6, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Từ ngày 2/7, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.