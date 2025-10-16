Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc đang trải qua thời kỳ thời tiết khá ổn định, ngày nắng dịu với mức nhiệt cao nhất 33 độ; mưa rào và giông chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi về đêm và sáng sớm.

Từ đêm 18/10, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng không khí lạnh, sau đó được tăng cường thêm trong các ngày 20-25/10 khiến trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi khả năng trở rét.

Riêng thời tiết Hà Nội 17/10, sáng sớm có lúc có mưa rào; trưa và chiều giảm mây, nắng nhẹ. Trạng thái thời tiết này còn duy trì đến 18/10.

Miền Trung sắp mưa lớn dài ngày. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Trong khi đó, khu vực Trung Bộ có mưa, mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to và khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Cụ thể, từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7-19h ngày 16/10 cục bộ có nơi trên 170mm như: trạm vườn Quốc gia Bạch Mã (TP Huế) 245.6mm, trạm Suối Lương (TP Đà Nẵng) 178.6mm, trạm Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 178mm, trạm Lưu Vực Phước Tân (Đắk Lắk) 215.4mm,…

Dự báo, từ đêm 16-18/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi vẫn có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, trong chiều và tối 17/10, khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Sau đó, ngày và đêm 19/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 17/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, sáng sớm có lúc có mưa rào, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm); phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 30-32 độ; phía Nam 26-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ; phía Nam 30-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực phía Đông của Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.