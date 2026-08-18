Sáng sớm nay (18/8), vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 4h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 5h ngày 18/8/2026. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới vẫn di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ 10km/h. Đến 4h sáng mai (19/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, duy trì cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Trong 24 giờ sau đó, áp thấp nhiệt đới đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h. Đến 4h ngày 20/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 760km về phía Đông Đông Bắc, cường độ vẫn cấp 6, giật cấp 8.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2-3,5m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.