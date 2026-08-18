Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do tác động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ đêm 17-19/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 60-140mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Từ đêm 19/8 đến ngày 21/8, những khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 90-160mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Lào Cai, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Thời tiết miền Bắc mưa lớn 4 ngày liên tiếp. Ảnh: N.K

Tính chung cả đợt từ đêm 17/8 đến hết ngày 21/8, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Riêng Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn, tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 18/8, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa to với nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm và phía Nam phổ biến 32-33 độ; phía Bắc và phía Tây 31-32 độ.

Từ đêm 18-19/8, Hà Nội mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa tại khu vực trung tâm, phía Nam và phía Tây thành phố phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm; phía Bắc 30-60mm.

Đêm 19-20/8, Hà Nội tiếp tục mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi cao hơn. Mưa lớn còn duy trì đến ngày 21/8.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Trong khi đó, ngày 18/8, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa vẫn có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Ngày 19/8, nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kết thúc.

Ngoài ra, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động khá mạnh, trong chiều và đêm 18/8, có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Dự báo thời tiết ngày 18/8/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; phía Nam 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có lúc có mưa rào và giông (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.