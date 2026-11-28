Những lớp học xóa mù chữ ở vùng biên Gia Lai không chỉ giúp đồng bào dân tộc thiểu số biết đọc, biết viết mà còn mở cơ hội tiếp cận pháp luật, nâng cao ý thức tự bảo vệ quyền lợi và chung tay giữ bình yên biên giới.

Từng không biết chữ, chị Siu Nghinh ở làng Khôn, xã Ia Mơ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, nhất là khi mua bán, tiếp cận giấy tờ và thông tin. Có lần, vì không đọc được, không hiểu hết nội dung giao dịch, chị bị lừa. Việc thiếu kiến thức chữ viết khiến chị khó kiểm tra thông tin và bảo vệ quyền lợi của mình.

Tháng 4/2023, Đồn Biên phòng Ia Lốp triển khai lớp học xóa mù chữ tại làng Khôn, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Qua những buổi học được bộ đội hướng dẫn, chị Nghinh dần biết đọc, biết viết, tính toán và tự tin hơn trong cuộc sống.

Từ chỗ gặp khó khăn khi tiếp xúc với chữ viết, chị có thể chủ động hơn trong sinh hoạt, tiếp cận thông tin, đồng thời học hỏi thêm kiến thức về sản xuất, trồng trọt.

Dạy chữ gắn với tuyên truyền pháp luật

Khu dân cư Suối Khôn có 103 hộ với 561 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 81%. Trước thực tế nhiều người chưa biết chữ hoặc tái mù chữ, Đồn Biên phòng Ia Lốp tổ chức các lớp học ngay tại địa bàn, chia thành từng đợt, mỗi đợt khoảng 15 học viên.

Thiếu tá Nguyễn Văn Luân, khi đó là Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, đề xuất và trực tiếp tham gia tổ chức lớp học. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Vũ Văn Hoằng cùng giảng dạy hai môn trọng tâm là Toán và Tiếng Việt.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào.

Để người học dễ tiếp thu, cán bộ, chiến sĩ sử dụng hình ảnh trực quan, ví dụ gắn với đời sống và kiên trì hướng dẫn từng người. Với những học viên lớn tuổi, từng rời trường từ sớm, việc học lại đòi hỏi sự động viên, phương pháp phù hợp, không tạo áp lực.

Cùng với dạy chữ, Bộ đội Biên phòng Gia Lai chú trọng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với những nội dung sát thực tế địa bàn. Các quy định về quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, xuất nhập cảnh; phòng, chống ma túy, buôn lậu, mua bán người, tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép được phổ biến thường xuyên.

Những vấn đề xã hội như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bình đẳng giới và xây dựng nếp sống văn minh cũng được lồng ghép trong các buổi tuyên truyền tại thôn, làng và hoạt động cộng đồng.

Thay vì chỉ phổ biến quy định theo cách truyền đạt một chiều, cán bộ, chiến sĩ chú trọng giải thích bằng ngôn ngữ dễ hiểu, kết hợp tiếng phổ thông với tiếng dân tộc khi cần thiết. Những tình huống thực tế được đưa ra để người dân dễ hình dung, ghi nhớ và vận dụng vào cuộc sống.

Vận động người dân trở thành tuyên truyền viên tại cộng đồng

Bên cạnh việc trực tiếp tuyên truyền, Bộ đội Biên phòng Gia Lai còn chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín và các lực lượng tại cơ sở, đưa kiến thức pháp luật lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Từ ngày 8 đến 11/4/2026, Đồn Biên phòng Ia Pnôn tổ chức 4 buổi tuyên truyền phòng, chống tảo hôn tại xã Ia Pnôn, thu hút hơn 100 người tham gia.

Nội dung tập trung vào các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới; tác hại của tình trạng mang thai, sinh con trước 18 tuổi; vận động xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu và xây dựng nếp sống văn minh.

Điểm đáng chú ý là người tham gia còn được vận động trở thành tuyên truyền viên tại cộng đồng. Cán bộ cơ sở, thành viên tổ truyền thông cộng đồng, câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, nam giới, vị thành niên và các cặp vợ chồng có con trong độ tuổi vị thành niên được tiếp cận kiến thức, cùng tham gia vận động, nhắc nhở các gia đình.

Qua đó, công tác tuyên truyền không chỉ dừng lại ở những buổi phổ biến tập trung mà còn được duy trì thông qua chính những người sinh sống tại địa bàn, am hiểu phong tục, tập quán và có tiếng nói trong cộng đồng.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, công tác xóa mù chữ, học tiếng dân tộc và tuyên truyền pháp luật có mối quan hệ hỗ trợ trực tiếp, góp phần nâng cao hiệu quả vận động quần chúng.

Nếu biết tiếng đồng bào giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu phong tục, nắm bắt tâm tư và truyền đạt chủ trương, chính sách hiệu quả hơn thì biết chữ giúp người dân chủ động tiếp cận thông tin, pháp luật, tự bảo vệ quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ của mình.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Gia Lai tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các lớp xóa mù chữ, kết hợp dạy đọc, viết, tính toán với kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ thuật sản xuất. Trong đó, chú trọng phụ nữ, người lớn tuổi và những người có nguy cơ tái mù chữ.

Cùng với đó, lực lượng biên phòng tiếp tục phát huy vai trò già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, giáo viên và các đoàn thể cơ sở, bồi dưỡng họ trở thành lực lượng tuyên truyền nòng cốt.

Từ những con chữ đầu tiên đến kiến thức pháp luật thiết thực, các lớp học nơi biên giới đang góp phần thay đổi nhận thức, cách nghĩ và hành động của người dân. Khi đồng bào hiểu luật, biết bảo vệ quyền lợi và chủ động tham gia giữ gìn an ninh trật tự, thế trận lòng dân nơi biên giới cũng ngày càng được củng cố.