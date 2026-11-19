Để đưa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với bà con dân tộc, chính quyền phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh đã áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền bằng công nghệ số.

Phường Bình Minh có quy mô dân số lớn với hơn 53.000 người, trong đó cộng đồng các dân tộc thiểu số (Khmer, Tà Mun, Hoa, Tày, Thái, Dao) có 332 hộ với 1.260 người. Đồng bào Khmer tập trung tại khu phố Thạnh Đông; đồng bào Tà Mun sinh sống chủ yếu tại Thạnh Hiệp, các dân tộc khác phân bố ở các khu phố còn lại.

Mặc dù thu nhập bình quân đầu người toàn phường đạt mức khá cao (92,5 triệu đồng/người/năm), đời sống một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khó khăn do sinh kế phụ thuộc vào thời vụ và lao động phổ thông. Tuy nhiên, với sự quan tâm sát sao của cấp ủy, chính quyền, các chính sách an sinh xã hội luôn được đặt lên hàng đầu.

Chùa Khmer Khedol của người Khmer tại ấp Thạnh Đông, phường Bình Minh, Tây Ninh. Ảnh: TP

Địa phương đã thực hiện đầy đủ chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội, đồng thời duy trì kinh phí hoạt động, tiền điện cho Nhà văn hóa dân tộc Khmer và Nhà văn hóa người Tà Mun. Đáng chú ý, toàn phường hiện chỉ còn ghi nhận duy nhất 1 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện cận nghèo và đã được đưa vào danh sách thụ hưởng trực tiếp từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đổi mới công tác tuyên truyền và bảo tồn văn hóa

Để đưa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với bà con dân tộc, phường Bình Minh đã áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt và hiện đại.

Theo ông Nguyễn Quốc Ngân, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, đối với công tác tuyên truyền pháp luật, các đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước tới người dân, chính quyền địa phương sử dụng bằng nhiều hình thức.

Theo đó, ngoài hình thức thông thường là thông qua các sinh hoạt trong Nhà văn hóa dân tộc trong chùa Khmer Khedol (hay còn gọi là chùa BôTum KiRi RăngSây) để tuyên truyền tới bà con, mới đây phường đã thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng để tiếp cận đồng bào dân tộc.

Ông Nguyễn Quốc Ngân, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Minh, cho biết công tác tuyên truyền pháp luật, chính sách của Nhà nước tới bà con bằng nhiều hình thức. Ảnh: TP

Tổ công nghệ số có nhiệm vụ tuyên truyền các chính sách pháp luật, chính sách của Đảng, Nhà nước và hỗ trợ trong việc thực hiện dịch vụ công, thực hiện chuyển đổi số cho bà con. Đặc biệt, hệ thống zalo mini app được triển khai trên toàn phường để mọi người dân có thể tương tác với chính quyền trên nền tảng đó.

"Khi có chủ trương chính sách gì mới cũng đưa lên zalo app để mọi người dân và bà con dân tộc có thể nắm được. Đồng thời, người dân cũng có thể phản ánh, kiến nghị lên zalo app đó để chính quyền có thể nắm và thời gian phản hồi chỉ trong ngày", ông Ngân nói.

Ông Ngân cũng cho biết không chỉ chú trọng về chính sách pháp luật, chính quyền phường còn thường xuyên thực hiện các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ lớn như Chol Chnam Thmay, Sen Đôn Ta hay Tết Sa Un Cô Kha Muôn tới bà con nhằm thắt chặt tình đoàn kết các dân tộc.

Đặc biệt, phường đã triển khai hiệu quả Dự án 6 về bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch. Nguồn kinh phí được giải ngân để duy trì Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian khu phố Thạnh Đông. Điểm nhấn là các lớp tập huấn kỹ năng số, giúp thành viên Câu lạc bộ Văn nghệ ứng dụng thiết bị thông minh để quảng bá di sản phi vật thể lên mạng xã hội, khơi dậy niềm tự hào và ý thức giữ gìn bản sắc trong thế hệ trẻ.

T.Phương - Đ.Nga