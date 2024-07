Các lãnh đạo BMW vừa chia sẻ với Motor1 rằng, mẫu SUV cỡ nhỏ X4 sẽ không được ưu tiên để phát triển thêm bất cứ một thế hệ nào nữa. Lý do được hãng xe Đức đưa ra là mẫu xe X2 đã "trưởng thành" và được đông đảo khách hàng đón nhận.

Trong khi đó, giữa BMW X2 và BMW X4 là không có quá nhiều điểm khác biệt, do vậy hãng xe sang nước Đức không có lý do gì để giữ cả hai trong dải sản phẩm của mình. Nếu khách hàng cần một mẫu SUV dáng coupe lớn hơn, hoàn toàn có thể chuyển sang BMW X6. Ngoài ra, sự xuất hiện của mẫu X3 mới cũng là lý do lớn khiến X4 phải dừng sản xuất.

Mẫu SUV dáng coupe cỡ nhỏ BMW X4 là đối thủ cạnh tranh với Mercedes-Benz GLC Coupe. (Ảnh: Motor1)

BMW không cho biết chính xác khi nào mẫu X4 chính thức khai tử, nhưng theo giới chuyên gia đánh giá, X4 có thể không tồn tại sau năm 2025 bởi sự có mặt của X3 - mẫu SUV nhỏ gọn đã ra mắt toàn cầu và đến tay khách hàng vào cuối năm nay. Mẫu xe SUV lai coupe này có phiên bản đặc biệt M50 với động cơ hybrid 6 xy lanh (I-6) cho công suất 393 mã lực, mô men xoắn 580Nm.

Mặc dù BMW X4 với động cơ đốt trong đang phải đối mặt với nguy cơ bị khai tử, nhưng mọi thứ không hẳn đã là dấu chấm hết với mẫu xe này. BMW Blog đưa tin, hãng xe Đức đang phát triển mẫu iX4 chạy hoàn toàn bằng điện, dự kiến ​​sẽ ra mắt vào khoảng năm 2027. Mẫu iX4 được coi là mẫu xe điện hoá dựa trên nguyên mẫu của xe xăng X4.

Thương hiệu xe sang có trụ sở tại Munich cho biết, họ sẽ ra mắt ít nhất 6 mẫu xe điện mới phát triển trên nền tảng chuyên dụng có tên là Neue Klasse từ nay đến năm 2028. Ngoài iX4 ra, một số cái tên được chờ đón khác như mẫu crossover iX3 đã được xác nhận sẽ ra mắt vào năm 2025 và mẫu xe sedan i3 dự kiến ​​ra mắt vào năm 2026.

Theo Motor1