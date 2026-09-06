Theo phản ánh của một công dân, ngày 7/3/1997, bố của công dân này được cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng chung cho một thửa đất ở và một thửa đất ao hồ giáp nhau và nằm trong một khuôn viên.

Đến ngày 31/12/2011, UBND cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) theo dự án. Cụ thể, 2 thửa đất được cấp thành 2 giấy chứng nhận riêng, gồm một giấy chứng nhận đất ở đô thị và một giấy chứng nhận đất nuôi trồng thủy sản.

Từ tình huống trên, công dân đặt câu hỏi: Thửa đất nuôi trồng thủy sản được cấp giấy chứng nhận riêng ngày 31/12/2011 có được xác định là đất vườn, ao gắn liền với đất ở được tách trước năm 2014 hay không?

Cần rà soát, kiểm tra hồ sơ địa chính để xác định ao có nguồn gốc gắn liền đất ở. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đây là vụ việc cụ thể, cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ cũng như các quy định cụ thể do địa phương ban hành theo thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Do không có đầy đủ thông tin, hồ sơ và tài liệu liên quan, Bộ không có đủ cơ sở để trả lời cụ thể trường hợp của công dân.

Tuy nhiên, cơ quan này đưa ra ý kiến chung dựa trên nội dung phản ánh.

Theo đó, năm 1997 gia đình được cấp 1 giấy chứng nhận cho 2 thửa đất, gồm: 1 thửa đất có mục đích đất ở và 1 thửa đất có mục đích đất ao và đến năm 2011 đã được cấp đổi thành 2 giấy chứng nhận.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ UBND cấp xã nơi có đất để rà soát, kiểm tra hồ sơ địa chính trước thời điểm ngày 7/3/1997.

Trường hợp hồ sơ địa chính lưu trữ có thể hiện phần diện tích đất ao có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền với đất ở trước đây và đã được đo đạc tách thành các thửa riêng để cấp giấy chứng nhận năm 1997 thì thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận vào mục đích đất ao (được cấp đổi giấy chứng nhận năm 2011 là đất nuôi trồng thủy sản) được xác định là đất nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền đất ở.

Việc xác định đúng nguồn gốc thửa đất có ý nghĩa trực tiếp đối với số tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sang đất ở.

Cụ thể, Bộ dẫn điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội, theo đó trường hợp đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền với đất ở và thuộc diện được quy định thì được áp dụng quy định về tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Bộ đề nghị công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét, giải quyết.