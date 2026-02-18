Theo phản ánh của công dân, gia đình có 1 thửa đất được khai hoang và canh tác từ trước năm 1986, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thì thửa đất này được quy hoạch là đất ở.

Từ thực tế trên, căn cứ điểm c khoản 3 Điều 124 Luật Đất đai năm 2024 về giao đất ở cho cá nhân thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở, người dân đặt câu hỏi: Gia đình muốn làm thủ tục giao đất ở thì phải thực hiện như thế nào?

Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, điểm c Khoản 3 Điều 124 Luật Đất đai năm 2024 quy định Nhà nước giao đất ở cho cá nhân thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Về trình tự, thủ tục giao đất đối với cá nhân thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở được quy định chi tiết tại Mục V Phần III Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Theo đó, hàng năm, UBND cấp xã sẽ căn cứ vào quỹ đất đã được quy hoạch làm đất ở nhưng chưa giao tại địa phương để thông báo cho các cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị giao đất. Việc tiếp nhận hồ sơ áp dụng đối với các trường hợp thuộc diện giao đất không đấu giá, hoặc những khu đất đã tổ chức đấu giá nhưng không thành do không có người tham gia.

Người có nhu cầu sử dụng đất nộp đơn đề nghị giao đất ở tại UBND cấp xã nơi có đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định.

Sau đó, UBND cấp xã thành lập Hội đồng xét duyệt giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất để rà soát, đánh giá điều kiện của từng trường hợp.

Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, các cá nhân đủ điều kiện sẽ được xem xét theo quy định do UBND cấp tỉnh ban hành. UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện, trình tự và thủ tục thẩm định việc giao đất không đấu giá cho cá nhân.

Tiếp đó, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định giao đất cho cá nhân đủ điều kiện.

Thời gian giải quyết thủ tục không quá 35 ngày. Các cơ quan tham gia quy trình này không được tự ý đặt thêm thủ tục và cũng không được yêu cầu người dân thực hiện bất kỳ bước nào ngoài những nội dung đã được quy định.

Về thành phần hồ sơ, người dân cần chuẩn bị đơn đề nghị giao đất ở theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025.

Mẫu số 01 ban hành tại Nghị định 151/2025/NĐ-CP: