Các đại biểu đã nghe báo cáo và xem xét, đánh giá các nội dung TPHCM thực hiện Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị.

Thời gian qua, TPHCM đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, các ban, bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết này.

Đồng thời, thành phố chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Quá trình xây dựng đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với TPHCM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Ảnh: TTXVN

Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để TPHCM tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu, xây dựng Luật Đô thị đặc biệt TPHCM, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.



