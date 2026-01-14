Chiều nay, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị lãnh đạo, chỉ huy mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 đối với Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các ý kiến phát biểu đều biểu thị sự đồng thuận và khẳng định Đại tướng Phan Văn Giang có lý lịch trong sạch, rõ ràng, có quan điểm chính trị đúng đắn, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Ông có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, tác phong công tác dân chủ, công bằng, thẳng thắn, chính trực, liêm chính, nói đi đôi với làm, không cơ hội, vụ lợi, luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến tập thể, gần gũi và rất quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và hậu phương Quân đội...

Các đại biểu dự hội nghị biểu quyết nhất trí. Ảnh: Thùy Linh/Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang có sức khoẻ tốt, tư duy nhạy bén, tầm nhìn chiến lược, kiến thức toàn diện, đặc biệt tư duy sâu về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, có lý luận và kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong công tác quản lý, chỉ huy, điều hành Quân đội.

Là cán bộ được đào tạo cơ bản, ông có trình độ học hàm, học vị cao, trưởng thành trong thực tiễn chiến đấu, học tập và công tác, được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng. Trên các cương vị công tác, ông luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương có lý lịch chính trị rõ ràng, được trưởng thành trong thực tiễn chiến đấu, học tập và công tác. Ông được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng.

Ông có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, trong sáng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, các quy định của Quân đội và địa phương nơi cư trú, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương có trình độ lý luận, kiến thức quân sự tổng hợp cao, có tác phong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tầm chiến lược, nói đi đôi với làm, luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, luôn nghiêm túc, sâu sát, cụ thể và tỉ mỉ...

Ông có sức khoẻ tốt, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng, tích cực trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Thượng tướng Lê Đức Thái có lý lịch trong sạch, rõ ràng, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Ông có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, luôn phát huy tốt tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, luôn giữ gìn tinh thần đoàn kết, thống nhất, kiên quyết với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống...

Ông có sức khoẻ tốt, luôn bám sát tình hình thực tiễn để chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đối sách, giải quyết xử lý hiệu quả các vấn đề về biên giới, lãnh thổ, không để bị động, bất ngờ...

Tại hội nghị, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Lê Đức Thái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.