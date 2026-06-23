6h ngày 24/6, sân BMO:

Croatia bước vào trận gặp Panama với tâm trạng hoàn toàn khác so với những gì họ mong đợi khi đến World Cup 2026.

Thất bại 2-4 trước Anh khiến đội bóng áo caro rơi xuống nhóm cuối bảng L, đồng thời đặt họ vào tình thế không được phép mắc thêm sai lầm.

Nhưng cũng chính lúc ấy, người Croatia lại có lý do để tin tưởng, khi họ vẫn còn đó thủ lĩnh Luka Modric.

Modric được kỳ vọng giúp Croatia chiến thắng. Ảnh: HNS

Ở tuổi 40, tiền vệ huyền thoại vẫn là linh hồn trong lối chơi của Croatia. Trước Anh, anh không còn đủ sức bao phủ cả mặt sân như thời đỉnh cao, nhưng mỗi lần chạm bóng vẫn mang lại cảm giác bình tĩnh và sáng suốt.

Trong trận đấu mà hàng thủ liên tục bị kéo giãn bởi tốc độ của đối phương, Modric vẫn là người giữ cho Croatia không đánh mất hoàn toàn cấu trúc và niềm tin.

Panama chắc chắn không phải đối thủ dễ chịu. Đại diện CONCACAF đã chơi rất kiên cường trước Ghana và chỉ chịu thua bởi bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng.

Panama phòng ngự có tổ chức, tranh chấp quyết liệt và sở hữu nền tảng thể lực đủ để gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào.

Nhưng khác với Anh, Panama không sở hữu dàn cầu thủ có khả năng tạo đột biến liên tục ở đẳng cấp cao nhất.

Đó là lúc giá trị của Modric có thể tạo nên khác biệt. Những trận đấu kiểu này thường được quyết định bởi một đường chuyền mở khóa hàng thủ, một khoảnh khắc đọc trận đấu nhanh hơn phần còn lại hoặc đơn giản là khả năng kiểm soát nhịp độ khi áp lực xuất hiện.

Modric đã dành gần hai thập kỷ để làm điều đó ở cấp độ cao nhất của bóng đá thế giới.

Croatia hiểu rằng nếu không thắng Panama, cánh cửa đi tiếp sẽ trở nên vô cùng hẹp trước lượt trận cuối gặp Ghana. Vì thế, họ gần như chắc chắn sẽ chủ động tấn công ngay từ đầu và khiến đối thủ sai lầm.

Đội hình dự kiến:

Panama (3-4-3): Mosquera; Ramos, Cordoba, Andrade; Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman; Martinez, Waterman, Rodriguez.

Croatia (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic, Pasalic; Perisic, Musa, Kramaric.

Dự đoán: Croatia thắng 3-1.