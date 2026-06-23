Croatia khởi đầu hành trình World Cup 2026 bằng trận thua 2-4 Anh, một kết quả khiến Luka Modric và đồng đội xếp chót bảng L.

Đoàn quân HLV Dalic hiểu rằng để gia tăng cơ hội đi tiếp tại World Cup 2026, họ buộc phải thắng Panama, đội tưởng chia điểm Ghana, nhưng đã để thủng lưới vào phút chót, nên rơi cảnh trắng tay.

Panama liệu có thể gây bất ngờ trước Croatia? Ảnh: Opta Analyst

Dù thua nhưng Panama vẫn xứng đáng được khen ngợi vì ngăn chặn thành công các pha tấn công của Antoine Semenyo và Jordan Ayew bên phía Ghana, trong phần lớn thời gian trận đấu.

Đáng tiếc là họ không giữ sạch lưới đến phút chót, do để lộ sơ hở khi cố gắng pressing tầm cao, dẫn đến để đối thủ ghi bàn ở phút 90+5.

Thử thách tiếp theo của Panama còn khó nhằn hơn: gặp đội bóng giàu kinh nghiệm Croatia, xếp thứ 3 chung cuộc ở World Cup cách đây 4 năm.

Bất kể vậy, HLV Thomas Christiansen cùng học trò hướng đến mục tiêu làm nên lịch sử giành được điểm số đầu tiên ở World Cup, sau khi thua cả 3 trận tại giải đấu lần đấu góp mặt vào 2018.

Các chuyên gia đều dự đoán Croatia thắng. Ảnh: Icon Sport

Nhưng một thống kê có thể cản bước Panama, đó là họ đều để thủng lưới trong 8 trận gần nhất. Tuy thế, nhìn qua Croatia do HLV Dalic dẫn dắt, đối thủ cũng thua 3 trong 4 trận gần đây.

Trong quá, Croatia và Panama chưa từng gặp nhau. Lần gần nhất Croatia đối đầu với một đội bóng thuộc CONCACAF là đánh bại Canada 4-1 tại Qatar năm 2022. Cho dù thế, Modric và đồng đội vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ.

Theo dự đoán của chuyên gia ESPN, Croatia sẽ thắng 2-1 Panama, trong khi chuyên gia Chris Sutton của BBC cho rằng, tỷ số của trận đấu này sẽ là, Croatia 1-0 Panama.

Chuyên gia Sportskeeda cũng chọn Croatia thắng, cùng niềm tin họ sẽ không để thủng lưới. Cụ thể, Croatia 2-0 Panama.

Cũng là cách biệt 2 bàn, nhưng chuyên gia Sportsmole dự đoán kết quả là Croatia 3-1 Panama.

Đội hình dự kiến:

Panama: Mosquera; Ramos, Cordoba, Andrade; Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman; Martinez, Waterman, Rodriguez

Croatia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic, Pasalic; Perisic, Musa, Kramaric.