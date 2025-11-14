Tấm thẻ đỏ của Cristiano Ronaldo trong trận đấu với Ireland và cách anh rời sân với những cử chỉ hướng lên khán đài đã bị chỉ trích nặng nề tại chính quê nhà Bồ Đào Nha.

“Cristiano đáng lẽ phải thấy xấu hổ”, tờ A Bola giật tít trên một bài xã luận của Hugo Vasconcelos.

Ronaldo bị chỉ trích vì thái độ sau chiếc thẻ đỏ. Ảnh: Imago

“Những gì đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha làm là đáng tiếc. Không chỉ vì pha bóng mang tính bạo lực, bởi mất bình tĩnh trong lúc thất vọng là điều có thể xảy ra, dù lẽ ra không nên.

Tệ nhất là phản ứng của anh, tất cả màn kịch đó: từ việc khóc lóc, như thể cầu thủ Ireland bị thúc cùi chỏ chỉ đang giả vờ; đến những cái lắc đầu như thể không hiểu mình đã làm gì; rồi cả hành động vỗ tay hướng về khán giả, như thể lỗi dẫn đến tấm thẻ đỏ là do khán đài chứ không phải do anh”.

Bài xã luận tiếp tục: “Cristiano Ronaldo đã 40 tuổi. Trong buổi họp báo hôm thứ Tư, anh tập trung khiêu khích đối thủ, HLV Ireland và cả khán giả.

Chính anh đã tạo ra bầu không khí mà mình không thể kiểm soát. Anh mắc sai lầm. Điều tối thiểu anh nên làm là xin lỗi, nhưng điều thực sự cần là phải thấy xấu hổ”.

HLV Heimir Hallgrimsson của Ireland, người có màn lời qua tiếng lại với Ronaldo khi anh rời sân, mỉa mai lại phát biểu của đội trưởng Bồ Đào Nha – rằng anh bị đặt vào “một môi trường thù địch”.

“Cậu ấy cảm ơn tôi vì đã gây sức ép với trọng tài. Nhưng hành động của chính cậu ấy trên sân mới khiến bản thân nhận thẻ đỏ. Không liên quan gì đến tôi, trừ khi tôi đã làm cậu ấy mất tập trung”.

Khi được hỏi ông có nói chuyện với Ronaldo sau trận đấu hay không, Hallgrimsson đáp:

“Không, tôi nghĩ chúng tôi đã nói đủ khi cậu ấy rời sân. Không có gì để nói thêm. Đó đơn giản là một khoảnh khắc ngớ ngẩn nào đó của cậu ấy, tôi nghĩ vậy”.