Theo hãng tin CNN, số người thương vong vì 2 trận động đất dữ dội, liên tiếp nhau ở Venezuela vào chiều 24/6 (giờ địa phương) đang tiếp tục tăng và thực tế có thể cao hơn nhiều so với thống kê hiện tại của nhà chức trách do vô số tòa nhà bị sập và hư hại. Chính quyền đang tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân bị thương ra khỏi tòa nhà bị sập vì động đất ở Venezuela. Video: Thị trưởng Baruta Darwin González

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình quốc gia Venezuela hôm nay (25/6), Tổng thống lâm thời Rodriguez cho hay đã có ít nhất 30 dư chấn xảy ra kể từ khi 2 trận động đất chính càn quét bờ biển phía bắc đất nước. Bà Rodriguez nói chính quyền đang điều động các đội cứu hộ từ những khu vực khác trong nước đến vùng La Guaira bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở phía bắc thủ đô Caracas.

“Hàng chục tòa nhà đã sụp đổ ở đó… và hiện chúng tôi đang tiến hành các hoạt động cứu hộ khẩn cấp để cứu người dân”, Tổng thống lâm thời Venezuela nhấn mạnh.

Bà Rodriguez tuyên bố đang phối hợp với Liên Hợp Quốc để triển khai lực lượng cứu hộ và làm việc với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để thành lập quỹ ban đầu trị giá 200 triệu USD nhằm tái thiết Venezuela sau thiên tai.

Tổng thống lâm thời Venezuela cũng kêu gọi khu vực tư nhân điều động máy móc hạng nặng tới hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ. Bà Rodriguez khuyến nghị người dân Venezuela giữ bình tĩnh và “đoàn kết”, ở trong nhà nếu các công trình an toàn. Bà nói thêm rằng Venezuela sẽ tổ chức lễ cầu nguyện toàn quốc của tất cả các tôn giáo vào lúc 19h giờ địa phương.

Các nhân viên cứu hộ Venezuela khẩn trương tìm kiếm những người còn sống sót bị vùi lấp dưới các đống đổ nát sau thảm họa động đất. Video: Hội chữ thập đỏ Venezuela

Trong khi đó, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chính phủ Venezuela dỡ bỏ các hạn chế đối với các trang web để giúp người dân tiếp cận thông tin, khẳng định đây có thể là “vấn đề sống còn”.

Liên minh châu Âu (EU) thông báo đã kích hoạt chương trình vệ tinh Copernicus để hỗ trợ nỗ lực phục hồi của Venezuela. Theo EU, dữ liệu Copernicus “có thể hỗ trợ công tác chuẩn bị và phòng ngừa bằng cách cung cấp dữ liệu giúp xác định rủi ro và ngăn ngừa thiệt hại về người và tài sản”.

“Tôi xin chia buồn sâu sắc với các nạn nhân của thảm họa động đất ở Venezuela. Chúng tôi đang theo dõi tình hình với đội ngũ nhân viên tại hiện trường và các đối tác của chúng tôi ở đó. Các đối tác được EU tài trợ đã và đang cung cấp viện trợ tại chỗ, Copernicus đã được kích hoạt và chúng tôi sẵn sàng tăng cường hỗ trợ”, Ủy viên EU về viện trợ nhân đạo Hadja Lahbib viết trên mạng xã hội X.

Mỹ, Trung Quốc, Chile, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha và một số quốc gia khác đã đề nghị hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, Pháp đã lập tức cử một đội gồm 85 chuyên gia tìm kiếm và cứu hộ tới quốc gia Nam Mỹ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiết lộ ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống lâm thời Venezuela Rodriguez, trong đó ông bày tỏ sự đoàn kết và nói Paris sẵn sàng hỗ trợ chính quyền Caracas.