Thông tư mới này được xây dựng dựa trên góp ý, đánh giá tác động và phản hồi từ thực tiễn của địa phương, giáo viên, phụ huynh và xã hội. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/5.

Phân định ranh giới dạy thêm và hoạt động bổ trợ

Thông tư mới tiếp tục không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng; không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của giáo viên, với tiêu trọng tâm là siết chặt kỷ cương, ngăn chặn hoạt động dạy thêm trái phép, ép buộc hoặc trục lợi, bảo vệ môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng.

Thông tư mới làm rõ hơn khái niệm, phân định ranh giới giữa dạy thêm, học thêm và các hoạt động giáo dục tăng cường, bổ trợ được phép tổ chức để phát triển toàn diện học sinh.

Theo thông tư, các hoạt động giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tăng cường năng lực ngoại ngữ; giáo dục STEM/STEAM, năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI); giáo dục hướng nghiệp, kỹ năng sống và các nội dung khác nhằm phát triển toàn diện, đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh đều không thuộc chương trình các môn học do Bộ trưởng GD-ĐT ban hành. Vì vậy, các hoạt động này không nằm trong phạm vi điều chỉnh của thông tư và được thực hiện theo các quy định khác của pháp luật.

Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh ở tất cả cấp quản lý

Thông tư nhấn mạnh việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động dạy thêm của giáo viên theo quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức và những điều nhà giáo không được làm theo Luật Nhà giáo.

Giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường phải bảo đảm minh bạch về nội dung, địa điểm, thời gian và các mối quan hệ liên quan nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích.

Các hoạt động dạy thêm, học thêm chính đáng không bị cấm. Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Thông tư mới quy định mỗi môn học dạy thêm không quá 2 tiết/tuần. Tuy nhiên, hiệu trưởng được trao quyền chủ động hơn: Có thể đề xuất Giám đốc Sở GD-ĐT cho phép tăng thời lượng đối với một số đối tượng học sinh theo quy định, kèm trách nhiệm giải trình.

Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lý, theo dõi, nhắc nhở và cụ thể hóa các quy định về dạy thêm, học thêm đối với nhà giáo trong quy tắc ứng xử do mình ban hành. Đồng thời, phải xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm, bảo đảm không để xảy ra tình trạng dạy thêm trái phép kéo dài, phức tạp trong phạm vi quản lý.

Thông tư yêu cầu cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường công khai, cập nhật đầy đủ các thông tin về chương trình, thời lượng, danh sách giáo viên và mức thu, nhằm bảo đảm tính minh bạch và tăng cường sự giám sát của xã hội.

Quy định cũng yêu cầu thiết lập đường dây nóng ở tất cả các cấp quản lý, từ nhà trường, UBND cấp xã đến Sở GD-ĐT, nhằm tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh của học sinh, phụ huynh và người dân.

Việc thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm được thực hiện theo nguyên tắc công khai, khách quan, đúng thẩm quyền; kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định. Các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm hoặc có hành vi ép buộc, trục lợi trong hoạt động dạy thêm, học thêm sẽ bị xử lý nghiêm.