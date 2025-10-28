Năm 2026, Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển sinh 20 ngành đào tạo với 4.020 chỉ tiêu, giữ ổn định so với năm trước.

Nhà trường xét tuyển theo các phương thức: Xét tuyển thẳng; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026; xét kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức; xét chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế SAT.

Ở phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, ở hầu hết các ngành, trường sử dụng 3 tổ hợp gồm: A00 (Toán, Lý, Hoá); A01 (Toán, Lý, Anh); X06 (Toán, Lý, Tin). Riêng hai ngành Công nghệ Sinh học và Công nghệ Nông nghiệp bổ sung thêm tổ hợp A02 (Toán, Lý, Sinh).

Như vậy, các tổ hợp Trường ĐH Công nghệ dự kiến dùng để xét tuyển năm 2026 đều có hai môn chung là Toán và Lý. So với năm 2025, điểm đổi mới trong xét tuyển đại học chính quy là trường không còn xét tuyển bằng các tổ hợp: D01 (Toán, Văn, Anh); B00 (Toán, Hoá, Sinh); X26 (Toán, Anh, Tin).

Với phương thức xét tuyển thẳng, năm 2026, Trường ĐH Công nghệ có đổi mới đáng lưu ý. Trường ưu tiên tuyển thẳng học sinh đạt giải các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học vào tất cả các ngành; môn Sinh học cho 2 ngành Công nghệ Sinh học, Công nghệ Nông nghiệp. Trường cũng dự kiến không xét các thí sinh đoạt giải khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế.