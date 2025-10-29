Dự án đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược xây dựng “Thành phố đại học thông minh”, góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, mô hình mẫu về đại học thông minh, xanh và bền vững của Việt Nam.

Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hiệu cho hay, dự án hạ tầng công nghệ đô thị thông minh của trường tại Hòa Lạc là một trong bốn dự án trọng điểm được Chính phủ giao bổ sung đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025 với tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng. Đây là bước đi cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc trở thành một đô thị xanh – thông minh – bền vững, phát triển theo mô hình “đô thị 5 trong 1” gồm: Trung tâm đào tạo tài năng; trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ hiện đại; trung tâm đổi mới sáng tạo ngang tầm quốc gia và quốc tế; đô thị đại học thông minh, hiện đại; trung tâm thử nghiệm hợp tác công tư và đào tạo nghiên cứu.

Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN Nguyễn Hiệu thông tin về dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ phục vụ công tác quản lý theo mô hình đô thị thông minh” của trường tại Hòa Lạc.

Theo ông Hiệu, dự án bao gồm 5 nhóm hạng mục trọng tâm: Xây dựng Trung tâm điều hành thông minh; phát triển hệ thống mạng, kết nối và cơ sở dữ liệu tập trung; quản lý giao thông, bãi đỗ và trạm sạc thông minh; giám sát an ninh, môi trường; và hệ thống quản lý điện, nước, rác thải. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo nền tảng công nghệ đồng bộ cho công tác quản trị đại học, nghiên cứu, đào tạo, cũng như nâng cao đời sống cán bộ, giảng viên và sinh viên ĐHQGHN.

Đây cũng là nơi các doanh nghiệp công nghệ có thể thử nghiệm, thương mại hóa sản phẩm, hình thành mô hình hợp tác hiệu quả giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.

Theo ông Hiệu, mục tiêu đến năm 2026–2027, khu đô thị sẽ đạt quy mô 30.000 cán bộ, giảng viên, sinh viên làm việc, học tập tại Hòa Lạc; hướng tới 60.000 người vào năm 2030.

Dự án thực hiện giai đoạn 2023-2025 bằng nguồn vốn đầu tư công trung hạn, trên phạm vi hơn 160ha thuộc Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Dự án gồm 3 cấu phần chính: Hạ tầng ICT hiện đại - bao gồm Trung tâm điều hành thông minh, hạ tầng mạng tốc độ cao, lưu trữ dữ liệu tập trung, hệ thống bảo mật và nền tảng tích hợp IoT-AI-Big Data; An ninh và giám sát thông minh - hệ thống camera AI, kiểm soát ra vào, wifi công cộng, bảng điện tử và loa thông minh phục vụ cộng đồng; Giao thông, năng lượng và môi trường thông minh - chiếu sáng, đèn tín hiệu, xe điện, bãi đỗ năng lượng mặt trời và các thiết bị quan trắc tự động.

Các đại biểu tại lễ khởi công dự án.

Dự án hứa hẹn sẽ góp phần tạo nên diện mạo mới cho ĐHQGHN tại Hòa Lạc – một thành phố đại học thông minh, xanh và sáng tạo. Hệ thống hạ tầng công nghệ hiện đại giúp ĐHQGHN tối ưu hóa vận hành, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đồng thời tăng cường an ninh, an toàn và chăm lo sức khỏe cộng đồng học tập. Các dịch vụ học tập, nghiên cứu và sinh hoạt được nâng cấp toàn diện, mang lại trải nghiệm học thuật và đời sống tiện nghi, kết nối và truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo cho cán bộ, giảng viên và sinh viên.