Ngày 10/4, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật, giữ chức vụ Hiệu trưởng trường này. Ông Oanh thay người tiền nhiệm là GS.TS Furuta Motoo, người đã kết thúc nhiệm kỳ.

TS Nguyễn Hoàng Oanh, sinh năm 1979, quê ở Hải Phòng, là tiến sĩ Vật lý (tốt nghiệp ĐH Tsukuba, Nhật Bản, năm 2010).

Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy (phải) trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật cho TS Nguyễn Hoàng Oanh (trái).

TS Nguyễn Hoàng Oanh có hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục đại học.

Giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2015, ông giảng dạy tại Khoa Vật lý, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, sau đó đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Tin học Vật lý; Trợ lý Chủ nhiệm Khoa; Phó Chủ nhiệm Khoa phụ trách đào tạo.

Từ năm 2015, ông tham gia Ban Quản lý Trường ĐH Việt Nhật, phụ trách lĩnh vực đào tạo và khoa học công nghệ. Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật và giữ vai trò Phó Hiệu trưởng thường trực từ năm 2023 đến nay.

Trường ĐH Việt Nhật là đơn vị thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội, được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản, định hướng phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.