Theo phản ánh, năm 1984, công dân được UBND xã giao một thửa đất và sử dụng liên tục, ổn định từ đó đến nay.

Đến năm 2025, người này làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). UBND xã xác định việc giao đất trước đây không đúng thẩm quyền. Sau đó, UBND huyện đã cấp giấy chứng nhận theo đúng diện tích, ranh giới thực tế mà gia đình đang sử dụng.

Tuy nhiên, tại giấy chứng nhận do UBND huyện cấp, ở Mục 4 (sơ đồ thửa đất, tài sản gắn liền với đất) có ghi: Phạm vi ảnh hưởng hành lang giao thông: x.xx m2. Đồng thời, tại Mục 5 (ghi chú) nêu: Thửa đất có x.xx m2 thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường.

Qua tìm hiểu, công dân cho rằng, phần diện tích bị ghi chú là vỉa hè theo quy hoạch phân khu đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Công dân dẫn khoản 1 Điều 140 Luật Đất đai năm 2024, quy định: Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993, nay được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp thì người đang sử dụng đất được cấp sổ đỏ đối với diện tích đã được giao.

Theo đối chiếu của người dân, việc cấp sổ đỏ theo khoản 1 Điều 140 không yêu cầu nội dung đánh giá sự phù hợp với quy hoạch (quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn).

Từ đó, công dân đặt câu hỏi: UBND huyện (cũ) cấp giấy chứng nhận theo khoản 1 Điều 140 Luật Đất đai 2024 nhưng lại ghi nội dung về hành lang giao thông tại Mục 4 và Mục 5 như trên có đúng quy định hay không? Nếu cần điều chỉnh thì phải liên hệ cơ quan nào, thủ tục ra sao?

Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đây là vụ việc cụ thể, cần căn cứ hồ sơ lưu trữ và các quy định do địa phương ban hành theo thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có đủ thông tin và cơ sở để trả lời cụ thể. Tuy nhiên, cơ quan này nêu một số nguyên tắc về ghi chú vào trang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cụ thể, tại Điều 40 Thông tư 10/2024/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định về nội dung thể hiện tại mục “Ghi chú” trên giấy chứng nhận.

Theo đó, mục “Ghi chú” thể hiện các thông tin về miễn, giảm nghĩa vụ tài chính; Ghi nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ; Thông tin về hạn chế quyền sử dụng đất của cá nhân là người dân tộc thiểu số.

Trường hợp chủ sở hữu tài sản không có quyền sử dụng đất thì phải ghi rõ: “Người được cấp giấy chứng nhận không có quyền sử dụng đất”.

Ngoài ra, tại điểm h khoản 1 Điều 5 Nghị định 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo điểm b khoản 1 Điều 136 và điểm d khoản 2 Điều 142 Luật Đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã.

Từ các quy định trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.