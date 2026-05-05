Trả lời Hiệp hội Doanh nghiệp Tuyên Quang về quy định điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt mới đây, Bộ Tài chính cho biết, Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí đã có các công văn trả lời doanh nghiệp, hiệp hội; trong đó có công văn số 218/CST-TN ngày 27/1/2026 và công văn số 775/CST-TN ngày 2/4/2026.

Tại hai công văn trên, Cục nêu rõ căn cứ pháp lý là điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 2025 và điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ Tài chính khẳng định, nội dung trả lời tại các công văn này là đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 320, không mở rộng hơn so với quy định của nghị định và không chứa nội dung quy phạm pháp luật.

Bộ Tài chính nhấn mạnh quy định về thanh toán không dùng tiền mặt chỉ nhằm xác định điều kiện được tính chi phí khi tính thuế, không can thiệp vào cơ chế trả lương của doanh nghiệp. Ảnh: N.K

Làm rõ kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang, Bộ Tài chính cho biết Nghị định số 320 của Chính phủ là quy định chi tiết thi hành Luật Thuế TNDN 2025, không hướng dẫn Bộ luật Lao động.

Bộ luật Lao động năm 2019 (Điều 96, Điều 97) và Nghị định số 145/2020 của Chính phủ (Điều 54) đã quy định cụ thể hình thức trả lương và kỳ hạn trả lương cho người lao động.

Theo đó, doanh nghiệp và người lao động được thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán; về kỳ hạn trả lương nếu theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc; người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần...

Tuy nhiên, để được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN thì doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của pháp luật thuế TNDN. Trong đó, quy định về thanh toán không dùng tiền mặt đối với khoản thanh toán từng lần có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9.

Đối với các khoản thanh toán từng lần có giá trị dưới 5 triệu đồng mà doanh nghiệp sử dụng tiền mặt (bao gồm cả khoản chi tiền lương, tiền công cho người lao động) nếu đáp ứng điều kiện là khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì doanh nghiệp vẫn được tính vào chi phí được trừ.

“Việc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang cho rằng quy định về điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt của pháp luật thuế lấn sang pháp luật về lao động là chưa chính xác. Pháp luật thuế TNDN chỉ quy định điều kiện được tính vào chi phí được trừ, không điều chỉnh hình thức, kỳ hạn chi trả tiền lương của doanh nghiệp cho người lao động”, Bộ Tài chính nêu rõ.

Bộ này cũng cho hay, chủ trương, quan điểm chỉ đạo đẩy mạnh việc áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế để tiết kiệm nguồn lực, minh bạch hóa các giao dịch kinh tế, phòng chống thất thu thuế, tội phạm là thống nhất, xuyên suốt trong giai đoạn vừa qua.

Để góp phần cùng các giải pháp khác trong việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên phạm vi toàn nền kinh tế, Luật Thuế TNDN 2025 (điểm c khoản 1 Điều 9) đã quy định về điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt để được tính vào chi phí được trừ và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Trên cơ sở đó, tại điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 320 đã quy định các khoản thanh toán từng lần của doanh nghiệp có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên để được tính vào chi phí được trừ thì doanh nghiệp phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.