Một công dân phản ánh gia đình có 255m2 đất BHK (đất bằng trồng cây hàng năm khác) trong khu dân cư, vị trí gần đất ở và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Tuy nhiên, khi làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất, UBND xã rà soát lại hồ sơ nguồn gốc từ năm 1980, trên sổ mục kê ghi nhận đây là đất lúa và có 50m2 nằm trong quy hoạch đường giao thông phía mặt đường.

Công dân thắc mắc, với nguồn gốc là đất lúa, việc chuyển mục đích sang đất ở có bắt buộc phải xin phép UBND cấp tỉnh hay không. Hay chỉ cần thực hiện theo quy định đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư?

Phần diện tích 50m2 nằm trong quy hoạch đường giao thông có được chuyển mục đích cùng thửa đất hay không, người dân có bắt buộc phải hiến đất làm đường trước khi chuyển mục đích phần diện tích còn lại? Hay gia đình được giữ nguyên và loại đất vẫn là BHK?

Ảnh minh họa: Quốc Huy

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trường hợp thửa đất của công dân nằm trong khu dân cư thì thuộc trường hợp quy định khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai năm 2024.

Theo đó, việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở (hoặc chuyển mục đích sử dụng các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở) đối với hộ gia đình, cá nhân phải dựa trên quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là Chủ tịch UBND cấp xã theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 5 Nghị định số 151/2025 của Chính phủ.

Cơ quan quản lý cũng nêu rõ, trường hợp một phần thửa đất phù hợp với quy hoạch là đất ở theo các loại quy hoạch quy định tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai năm 2024 và việc chuyển mục đích một phần thửa đất thì phải thực hiện tách thửa trước khi chuyển mục đích (nếu đủ điều kiện tách thửa theo quy định của địa phương).

Đối với phần diện tích 50m2 thuộc quy hoạch đường giao thông phía mặt đường, Bộ này cho hay, pháp luật đất đai không quy định bắt buộc người dân phải hiến đất đối với phần đất trong quy hoạch mở rộng đường giao thông.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân có văn bản kèm hồ sơ, tài liệu liên quan đến thửa đất gửi cơ quan quản lý đất đai tại địa phương để được xem xét, giải quyết.