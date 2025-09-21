Máy bay Mig-31 của Nga. Ảnh: Sputnik

Theo RT, bà Sakaliene bình luận như vậy sau khi Estonia - quốc gia láng giềng của Lithuania, cáo buộc Nga vi phạm không phận nước này. Moscow đã phủ nhận lời buộc tội.

Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania nói thêm, Thổ Nhĩ Kỳ đã làm gương cách đây gần 10 năm, ám chỉ việc không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay ném bom Nga trên bầu trời Syria. Thời điểm đó, Moscow đang trợ giúp chính phủ của Tổng thống Bashar Assad chống lại các nhóm cực đoan.

Estonia, một nước Baltic đồng thời là thành viên của NATO, hồi đầu tuần này tuyên bố, có 3 máy bay quân sự Nga đã vi phạm không phận nước này trong 12 phút. Estonia gọi đây là vụ xâm phạm trắng trợn chưa từng có.

Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc đó và tuyên bố các máy bay của nước này bay qua vùng biển trung lập của biển Baltic, cách đảo Vaindloo của Estonia hơn 3km và không xâm phạm không phận Estonia. Nga cũng khẳng định đó là chuyến bay thường lệ.

Vụ việc liên quan tới Estonia diễn ra sau khi Ba Lan, một nước thuộc NATO, cáo buộc Nga đưa ít nhất 19 máy bay không người lái (UAV) vào không phận nước này. Dù Moscow phủ nhận nhưng NATO vẫn đáp trả bằng cách tăng cường tuần tra trên không phận Ba Lan.

Năm 2015, không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay ném bom Su-24 của Nga khi nó đang tham gia nhiệm vụ chống khủng bố tại Syria. Máy bay rơi xuống vùng lãnh thổ do quân nổi dậy kiểm soát và một phi công đã thiệt mạng trên mặt đất sau khi nhảy dù. Vụ việc này khiến cho quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tụt xuống mức thấp nhất trong lịch sử những năm gần đây khi Moscow áp đặt các lệnh trừng phạt lên Ankara. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đích thân xin lỗi vào năm 2016 và Moscow đã dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế này 3 năm sau đó.