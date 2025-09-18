Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan và Ukraine. Ảnh: X

Theo báo Kyiv Independent, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal thông báo như trên tại một cuộc họp báo với người đồng cấp Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz hôm nay (18/9). Phái đoàn quốc phòng Ba Lan tới thăm Ukraine sau khi 21 UAV của Nga bị tố xâm phạm không phận Ba Lan trong một vụ việc chưa từng có vào đêm 10/9, đánh dấu lần đầu tiên một nước thành viên NATO bắn hạ các tài sản quân sự của Nga trên lãnh thổ của mình.

Ông Shmyhal cho biết, nhóm hợp tác Ukraine - Ba Lan mới sẽ đóng vai trò là nền tảng để phát triển các sáng kiến ​​chung và tập trung vào các chương trình đào tạo. Quan chức này nói thêm: "Chúng tôi sẽ tích hợp các công nghệ bảo vệ mới nhất và khởi động các dự án mới nhằm tăng cường bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng tôi".

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz cũng xác nhận, Bộ Quốc phòng Ukraine và Ba Lan đang có kế hoạch ký kết một thỏa thuận hợp tác, tập trung một phần vào việc nâng cao năng lực vận hành UAV. Ông Kosiniak-Kamysz nêu rõ, một trong các ưu tiên là việc nâng cao kỹ năng của quân đội Ba Lan dựa trên kinh nghiệm chiến đấu của Ukraine.

Đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo, các phái đoàn Ba Lan sẽ đến thăm Ukraine để nghiên cứu kinh nghiệm của các lực lượng Kiev trong việc chống lại các cuộc tấn công trên không của Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, các chuyên gia quân sự hai nước sẽ cùng nhau thực hành sử dụng UAV và hệ thống chống UAV trên lãnh thổ Ba Lan.

Truyền thông phương Tây cáo buộc UAV và tên lửa của Nga đã nhiều lần vi phạm không phận NATO trong các cuộc tấn công vào Ukraine, gồm cả vụ xâm phạm không phận Romania vào ngày 13/9. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ các thông tin này.