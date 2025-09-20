Video: Zvezda TV

Theo thông tin do kênh truyền hình quân sự Zvezda đăng tải, trong quá trình tác chiến ở mặt trận Pokrovsk, miền đông Ukraine, Cụm quân Trung tâm của Nga đã gặp phải một số khó khăn khi binh sĩ đối phương ẩn nấp bên trong nhiều tòa nhà cao tầng và cản bước tiến của họ.

Cối 2S4 khai hỏa vào điểm phòng thủ của quân Ukraine. Ảnh: Zvezda TV/Bộ Quốc phòng Nga

“Chỉ cần một vài phát bắn là đủ để vô hiệu hóa mục tiêu. Sau đó, kíp tác chiến của súng cối tự hành 2S4 Tyulpan đã rời vị trí khai hỏa để tránh bị đối phương phản pháo. Đồng thời, các đơn vị trinh sát đường không cũng được bố trí để bảo vệ nhóm lính điều khiển súng cối 2S4 khỏi máy bay không người lái (UAV) của đối phương”, trích đoạn thông cáo của quân đội Nga.

Trang tin quân sự Army Recognition cho hay, 2S4 Tyulpan (hoa Tulip) do Liên Xô thiết kế và phát triển vào cuối thập niên 1960. Sau một số chỉnh sửa, khí tài này được quân đội Liên Xô đưa vào biên chế chính thức vào năm 1972.

Cối tự hành 2S4. Ảnh: Army Recognition

2S4 có trọng lượng 27,5 tấn, với chiều dài 8,5m tính cả nòng; chiều rộng 3,25m; chiều cao 3,22m. Xe được trang bị một động cơ diesel V-59 công suất 520 mã lực. Nhờ vậy, vận tốc di chuyển tối đa trên địa hình bằng phẳng của 2S4 có thể lên tới 60 km/h, với phạm vi hoạt động lên tới 500km. Kíp chiến đấu gồm 5 người.

Trên khung gầm của 2S4 được lắp đặt pháo cối M240 có chiều dài nòng 5,34m. Tầm bắn của 2S4 với đạn cối thông thường đạt 9,6km và 18km với đạn tăng tầm. Khả năng nâng góc nòng của 2S4 nằm trong khoảng 50° - 80°.