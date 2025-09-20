Trước đó, hôm 19/9, Estonia đã triệu tập đại biện lâm thời Nga, sau khi 3 chiến đấu cơ MiG-31 bị cáo buộc bay vào không phận của quốc gia Baltic trong 12 phút.

Theo hãng tin RT, Bộ Quốc phòng Nga cho hay 3 chiếc MiG-31 đã thực hiện chuyến bay thường lệ từ Karelia, phía đông Phần Lan, đến một sân bay ở vùng Kaliningrad. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, các máy bay nước này đã bay qua vùng biển trung lập trên biển Baltic, cách đảo Vaindloo của Estonia hơn 3km, và "không xâm phạm không phận Estonia".

Tiêm kích MiG-31 của Nga. Ảnh: 19FortyFive

"Chuyến bay được thực hiện theo đúng quy định liên quan tới không phận quốc tế, và không vượt qua biên giới của các quốc gia khác", Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Trái lại, tờ Kyiv Independent đưa tin Bộ Ngoại giao Estonia cho hay vụ xâm phạm xảy ra ở Vịnh Phần Lan, nơi các máy bay Nga đã bay vào lãnh thổ Estonia mà không được phép trước khi rời đi. Lực lượng Phòng vệ Estonia xác nhận đây là hành vi vi phạm.

"Nga đã xâm phạm không phận Estonia 4 lần trong năm nay, điều này là không thể chấp nhận được. Vụ xâm phạm hôm nay của 3 chiến đấu cơ là hành vi trắng trợn chưa từng có", Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna nói.

Bộ Ngoại giao Estonia cho biết thêm, phía Nga đã nhận được công hàm phản đối chính thức về vụ việc.

Thậm chí, Estonia đã yêu cầu cuộc tham vấn khẩn cấp giữa các thành viên NATO, và kích hoạt Điều 4 của hiệp ước liên minh quân sự. Thủ tướng Estonia Kristen Michal tuyên bố, "NATO phải phản ứng thống nhất và mạnh mẽ trước mọi hành động khiêu khích. Chúng tôi cho rằng, việc tham vấn với các đồng minh là điều cần thiết để đảm bảo nhận thức chung về tình hình, và thống nhất các bước đi chung tiếp theo".

Vào đầu tháng 9, Ba Lan cũng cáo đã buộc các máy bay không người lái (UAV) của Nga bay vào không phận nước này trong quá trình không kích Ukraine. Một số UAV Nga đã bị bắn hạ.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk mô tả sự việc xảy ra hôm 10/9 là "hành vi xâm phạm không phận Ba Lan chưa từng có". Thậm chí, Warsaw đã tạm thời đóng cửa sân bay chính, đặt hệ thống phòng không trong tình trạng báo động cao, và yêu cầu tham vấn với các đồng minh NATO theo Điều 4 của hiệp ước liên minh quân sự.

Ngoài ra, chính quyền Ba Lan đã tiến hành rà soát các hầm trú bom trên toàn quốc như một phần trong chương trình phòng thủ dân sự trị giá hàng tỷ zloty nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng trong trường hợp căng thẳng leo thang.