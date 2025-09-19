Hãng thông tấn RMF24 của Ba Lan hôm 18/9 đưa tin, Cơ quan Cứu hỏa quốc gia Ba Lan đang hợp tác với giám sát viên của các tòa nhà và đã kiểm tra hơn 2.000 công trình. Trong số này, hơn 1.000 cơ sở đủ tiêu chuẩn để làm nơi lánh nạn trong trường hợp khẩn cấp.

Đây là một phần trong chương trình phòng thủ dân sự và bảo vệ toàn dân năm 2025 – 2026 (OLiOC) của Ba Lan. Trong đó, số tiền gần 5 tỷ zloty (hơn 1,38 tỷ USD) sẽ được phân bổ để hiện đại hóa các hầm trú ẩn sẵn có, xây mới cũng như nâng cấp các hệ thống cảnh báo.

Hầm trú ẩn. Ảnh minh họa

Ưu tiên chi tiêu sẽ tập trung vào các vùng ở phía đông Ba Lan, theo chương trình Lá chắn phía đông. Ngoài ra, các thành phố được đánh giá phải đối mặt với những mối đe dọa cao cũng sẽ được chú trọng.

Theo quy định mới, chính quyền địa phương cần xác định các cơ sở bảo vệ tiềm năng bao gồm tầng hầm và các tòa nhà mới được xây dựng. Trong đó, chủ sở hữu và quản lý cơ sở sẽ nhận được số tiền trợ cấp 100% chi phí thiết bị trú ẩn.

Các trường học cũng sẽ được cải tạo hầm trú ẩn để học sinh và giáo viên được bảo vệ trong trường hợp nguy hiểm.

Thông tin trên được công bố sau khi Ba Lan cáo buộc khoảng 20 UAV của Nga đã xâm phạm không phận nước này trong quá trình không kích Ukraine vào ngày 10/9. Tuy nhiên, Nga nhấn mạnh nước này không có ý định tấn công Ba Lan, dù Warsaw mô tả sự việc là "hành động khiêu khích".

Cũng trong ngày 18/9, Ukraine và Ba Lan đồng thuận thiết lập lực lượng đặc nhiệm chung về thiết bị không người lái. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal, nhóm hợp tác mới sẽ đóng vai trò là nền tảng để phát triển các sáng kiến ​​chung, tập trung vào các chương trình đào tạo, tích hợp các công nghệ bảo vệ mới nhất nhằm tăng cường năng lực quốc phòng và bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.