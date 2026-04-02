Theo tờ Guardian, Thủ tướng Anh Starmer ngày 1/4 đã bình luận về phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington đang cân nhắc rời NATO vì liên minh này không hỗ trợ đủ mạnh trong cuộc xung đột Iran.

"NATO là liên minh quân sự hiệu quả nhất mà thế giới từng được chứng kiến. Sự đoàn kết của NATO đã giúp thế giới được an toàn trong nhiều thập niên", ông Starmer cho biết.

Khi được hỏi liệu quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Anh có bị ảnh hưởng vì cuộc xung đột Iran hay không, Thủ tướng Starmer khẳng định ông luôn hành động vì lợi ích quốc gia.

"Tôi sẽ hành động vì lợi ích quốc gia của Anh dù phải chịu áp lực ra sao. Cuộc xung đột Trung Đông không phải vấn đề của chúng tôi và chúng tôi sẽ không bị cuốn vào. Về quốc phòng, an ninh và tương lai kinh tế, chúng ta cần tăng cường quan hệ chặt chẽ hơn với các đối tác châu Âu", ông Starmer nói.

Nhà lãnh đạo Anh cũng thông báo về việc phối hợp với Pháp để tổ chức một cuộc họp nhằm thảo luận về tình hình eo biển Hormuz vào ngày 2/4. "Hội nghị sẽ đánh giá các phương án ngoại giao và chính trị nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, giải phóng các tàu đang bị mắc kẹt và nối lại chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu. Tôi phải nói rõ rằng đây không phải nhiệm vụ dễ dàng", ông Starmer cho hay.

Theo nguồn tin của Guardian, có khoảng 35 quốc gia sẽ được mời tham dự cuộc họp, bao gồm Đức, Italia, Hà Lan, Australia, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc, New Zealand, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE),... Tuy nhiên, Mỹ không được mời tham gia cuộc họp này một cách trực tiếp.